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"Укренерго" хоче до кінця року вирішити проблему боргів на балансуючому ринку електроенергії

Фото: Володимир Кудрицький (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

Держкомпанія "Укренерго" планує до кінця 2024 року вирішити проблему боргів на балансуючому ринку електроенергії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю голови "Укренерго" Володимира Кудрицького.

"Я хотів би підкреслити, що ми ставимо перед собою завдання цього року разом безумовно з іншими інституціями, які братимуть участь у вирішенні цієї проблеми, цього року повністю закрити питання боргів на балансуючому ринку", - сказав він.

Кудрицький наголосив, що чим раніше це буде зроблено, тим швидше можна буде побачити в Україні перші проєкти з будівництва розподіленої генерації.

Він також додав, що вирішення проблеми балансуючого ринку також дасть необхідний фінансовий ресурс державним компаніям, зокрема, які працюють в секторі теплової та гідрогенерації, для відновлення хоча б часткового тих пошкоджень, яких вони зазнали внаслідок останніх атак.

"Тому ця мета для нас є на цей рік однією з основних, і її реалізація дасть дуже багато позитивних моментів для стійкості нашої енергосистеми як на наступний опалювальний сезон, так і в більш довгостроковій перспективі", - підсумував він.

Нагадаємо, раніше Кудрицький заявляв, що борги на балансуючому ринку електроенергії продовжують зростати і вже перевищують 31 млрд гривень.

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Укренерго