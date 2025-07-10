"Укрексімбанк" та SACE підписали Меморандум: що відомо
АТ "Укрексімбанк" та SACE S.p.A. - італійська фінансово страхова група, що належить Міністерству економіки та фінансів Італії, уклали Меморандум про взаєморозуміння. Він має на меті розширення співробітництва у пріоритетних галузях економіки та спільного пошуку ефективних фінансових рішень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення на сайті банку.
Зокрема, метою документа є створення основи для співпраці, яка забезпечить взаємні переваги та вигоду через спільні зусилля та конструктивні консультації.
Меморандум передбачає зміцнення партнерства між сторонами, зокрема у сферах агросектору, технологій, хімічної та транспортної галузей.
Документ має рамковий характер і закладає основу для взаємовигідної співпраці через двосторонні консультації та визначення операцій, що становлять взаємний інтерес.
У рамах Меморандуму сторони вивчатимуть можливості спільного фінансування проєктів, зокрема за рахунок кредитних, страхових та гарантійних інструментів. Термін дії документа - два роки з можливістю продовження за згодою сторін.
"Цей Меморандум закладає основу для поглиблення українсько-італійського економічного співробітництва. Ми високо цінуємо довіру з боку SACE та переконані, що об’єднання наших експертиз дозволить реалізувати інвестиційні проєкти, що сприятимуть стійкому відновленню та модернізації української економіки", - зазначив голова правління "Укрексімбанку" Віктор Пономаренко.
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