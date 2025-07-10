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"Укрексімбанк" та SACE підписали Меморандум: що відомо

Україна, Четвер 10 липня 2025 17:08
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"Укрексімбанк" та SACE підписали Меморандум: що відомо Фото: "Укрексімбанк" та SACE підписали Меморандум (eximb.com)
Автор: Олександр Мороз

АТ "Укрексімбанк" та SACE S.p.A. - італійська фінансово страхова група, що належить Міністерству економіки та фінансів Італії, уклали Меморандум про взаєморозуміння. Він має на меті розширення співробітництва у пріоритетних галузях економіки та спільного пошуку ефективних фінансових рішень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення на сайті банку.

Зокрема, метою документа є створення основи для співпраці, яка забезпечить взаємні переваги та вигоду через спільні зусилля та конструктивні консультації.

Меморандум передбачає зміцнення партнерства між сторонами, зокрема у сферах агросектору, технологій, хімічної та транспортної галузей.

Документ має рамковий характер і закладає основу для взаємовигідної співпраці через двосторонні консультації та визначення операцій, що становлять взаємний інтерес.

У рамах Меморандуму сторони вивчатимуть можливості спільного фінансування проєктів, зокрема за рахунок кредитних, страхових та гарантійних інструментів. Термін дії документа - два роки з можливістю продовження за згодою сторін.

"Цей Меморандум закладає основу для поглиблення українсько-італійського економічного співробітництва. Ми високо цінуємо довіру з боку SACE та переконані, що об’єднання наших експертиз дозволить реалізувати інвестиційні проєкти, що сприятимуть стійкому відновленню та модернізації української економіки", - зазначив голова правління "Укрексімбанку" Віктор Пономаренко.

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