"Укрексімбанк" став банком року у сфері ESG в Україні за версією Euromoney Excellence Awards 2024

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Впровадження ESG стандартів для "Укрексімбанку" - стратегічний компонент, як для забезпечення стійкості інституції до зовнішніх чинників і безпрецедентних викликів війни, так і для розвитку одного з ключових напрямків роботи банку – співпраці з МФО.

Сьогодні "Укрексімбанк" - єдиний фінансовий агент уряду України з реалізації програм міжнародних фінансових організацій й уряду України. Банк має компетенцію в залученні коштів та формуванні фінансових продуктів, зокрема довгострокових кредитів, у співпраці з міжнародними фінансовими організаціями.

Протягом 2022-2023 років в рамках спільних з МФО Програм "Укрексімбанком" було реалізовано понад 200 кредитних проєктів загальним обсягом фінансування понад еквівалент 220 млн дол. США або майже 9 млрд грн.

"Укрексімбанк" працює за кожним з трьох напрямків ESG.

Екологічний напрям

"Укрексімбанк" надає підтримку здійснення "зеленого переходу" України. Банк та інвестиційний фонд Green for Growth Fund (GGF) уклали Меморандум про співпрацю для розвитку "зеленої" економіки країни.

Соціальний напрям

З перших днів повномасштабного вторгнення державний "Укрексімбанк" відразу сконцентрувався на підтримці критичних секторів економіки. До прикладу, навесні 2022 року Банк оперативно долучився до фінансування першої воєнної посівної, забезпечивши в стислі строки фінансування на суму понад 2,3 млрд грн.

Банк підставив кредитне плече операторам паливного ринку для створення нових маршрутів постачання пального в Україну під час "паливної кризи" у травні – червні 2022 року.

Банк взяв на себе амбітні зобов’язання щодо підвищення фінансової інклюзії та реінтеграції ветеранів, приєднавшись до Хартії, укладання якої ініціювали Національний банк України та Європейський банк реконструкції та розвитку.

Корпоративне управління

З 2018 року колегіальним органом управління банку є наглядова рада. Вона складається з незалежних членів та представників президента, Кабінету Міністрів та Верховної Ради.

15 січня 2024 року відбулося перше засідання оновленої Наглядової ради Банку, до складу якої входять найавторитетніші міжнародні та українські експерти.

"Ми відчуваємо переваги, що дають ESG стандарти для бізнесу, і ставимося до подальшого поглиблення та впровадження ESG як до стратегічної інвестиції. Укрексімбанк також повсякчас комунікує переваги ESG серед своїх клієнтів, зокрема позитивний вплив стандартів ESG на можливість залучати вигідне міжнародне фінансування", - зазначив Голова Правління Укрексімбанку Віктор Пономаренко.

За його словами, наприклад, в рамках спільного з МБРР проєкту "Укрексімбанк" реалізував 130 кредитних проєктів з 85 позичальниками майже з усіх регіонів України (крім тимчасово окупованих територій), які відповідають встановленим МБРР програмним критеріям прийнятності та пройшли ретельну ESG експертизу.