"Укрэксимбанк" продает непрофильные активы на 1 млд грн

Государственный "Укрэксимбанк" впервые выставил на открытую продажу большой пул коммерческой недвижимости в Киеве и других городах, в котором есть уникальные по архитектурной ценности и локации сооружения.
Об этом сообщает пресс-служба банка.
Отмечается, что эти объекты являются инвестиционно перспективными для компаний по управлению активами, девелоперов и других предприятий и организаций, которые планируют приобрести административные и производственные помещения, а также земельные участки для строительства.
Лоты банка с указанием всех существенных характеристик и возможностью предварительного ознакомления выставляются на электронные торги OpenMarket, которые организует и проводит ГП "СЕТАМ" Министерства юстиции Украины в форме классического онлайн-аукциона на повышение цены.
Национальная электронная биржа осуществляет поиск потенциальных покупателей, проведение промо мероприятий и предоставление участникам электронных торгов комплексных консультационных услуг, в том числе по планированию стратегии участия в аукционе.
"Пул объектов общей оценочной стоимостью свыше миллиарда гривен включает в себя офисные центры на Подоле, дома на Печерске, земельный участок площадью 14 га в с. Чайки под Киевом, а также ряд складских и коммерческих помещений в регионах. Эта коммерческая недвижимость юридически чистая, находится в собственности банка и будет продана без обременений. Для организации открытых торгов и соблюдения принципов честной конкуренции мы привлекаем ГП "СЕТАМ" - авторитетную платформу по проведению электронных аукционов. Всю необходимую информационную поддержку будут осуществлять наши партнеры из Национальной электронной биржи, которые имеют большой опыт продажи недвижимости, в том числе знаковых объектов", - отметил директор департамента реструктуризации и взыскания "Укрэксимбанка" Олег Лазовский.
В то же время управляющий директор Национальной электронной биржи Евгения Божко отметила, что задача сделать сложное простым и "оставить за кадром для клиента все бюрократические процессы, сократить ему путь к осмотру объекта и документов, выяснению всех условий, проконсультировать, сопроводить, дать свою экспертизу для корректного прогнозирования потенциального бюджета и доходности объекта".
"При этом, наш опыт в подобных сделках говорит о том, что на каждый аналогичный объект обычно претендуют 3-4 потенциальных покупателя, а стартовая стоимость растет в среднем на 40% при продаже на электронном аукционе", - рассказала Евгения Божко.
Генеральный директор ГП "СЕТАМ" Александр Мамро рассказал, что за 5 лет в сотрудничестве с украинскими банками в рамках добровольной реализации уже продано активов более чем на 3,8 млрд гривен.
"Укрэксимбанк стал нашим 21 банком-партнером. Благодарим за доверие и рассчитываем на плодотворное и долгосрочное сотрудничество", - подчеркнул Мамро.
Перечень объектов "Укрэксимбанка" для продажи на электронных аукционах OpenMarket располагается по ссылке.
Напомним, аукцион OpenMarket - это средство реализации и приобретения имущества через сеть интернет с использованием технологии Blockchain. Онлайн-аукцион работает на всей территории Украины с 2014 года. Общая сумма продажи с начала работы составляет 15 млрд гривен.
Наицональная электронная биржа работает на украинском рынке электронных торгов с 2014 года, имеет весомый опыт работы с электронными торгами и является лидером продаж во многих электронных системах. НЭБ предоставляет комплексные услуги от подбора объекта, его изучения и планирования стратегии участия в аукционе.
НЭБ реализовал более около 4000 объектов государственной и коммунальной собственности общей стоимостью более 4,27 млрд грн, из них 357 объектов малой приватизации стоимостью 2,25 млрд грн или 32% от общего объема продаж таких объектов в целом на рынке.
Среди достижений НЭБ - продажа гостиницы "Днепр" за рекордную сумму 1,1 млрд грн и АО "Киевпассервис" за 230 млн грн.