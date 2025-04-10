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"Укрексімбанк" підписав з ЄІБ фінансову угоду на 100 млн євро

Четвер 10 квітня 2025 12:28
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"Укрексімбанк" підписав з ЄІБ фінансову угоду на 100 млн євро Фото: "Укрексімбанк" підписав з ЄІБ фінансову угоду на 100 млн євро (прес-служба банку)
Автор: Олександр Мороз

Державний "Укрексімбанк" підписав фінансову угоду з Європейським інвестиційним банком (ЄІБ) в рамах реалізації проєкту "Централізоване теплопостачання України-Укрексімбанк" на загальну суму 100 млн євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу банку.

Метою підписання фінансової угоди є фінансування інвестиційних потреб українських муніципалітетів та комунальних підприємств у галузі централізованого теплопостачання та опалення, а також заходів, що спрямовані на енергоефективність та підвищення енергонезалежності країни.

Основні завдання реалізації проєкту "Централізоване теплопостачання України-Укрексімбанк":

  • зменшення використання енергії та енергоресурсів;

  • забезпечення безперебійного теплопостачання та електропостачання;

  • підвищення автономності та енергонезалежності об’єктів фінансування;

  • зменшення викидів вуглецю;

  • впровадження використання альтернативних джерел енергії;

  • підвищення стійкості теплової та енергетичної мережі України.

Роль "Укрексімбанку"

Укрексімбанк сприяє розвитку українських громад, підтримуючи муніципалітети та комунальні підприємства по всій Україні у реалізації проєктів, спрямованих на підвищення енергоефективності та сталого використання ресурсів.

Банк пропонує низку фінансових продуктів, спеціально адаптованих до потреб місцевих громад - від кредитування інвестиційних проєктів до структурованих фінансових рішень із залученням провідних міжнародних фінансових організацій. Завдяки цим інструментам органи місцевого самоврядування отримують можливість модернізувати інфраструктуру, зменшити споживання енергоресурсів і оптимізувати витрати.

Серед пріоритетних напрямів підтримки - оновлення систем теплопостачання, модернізація котлів, насосів, реконструкція або розширення існуючих тепломереж, реконструкція будівель, виробництво тепла з відновлюваних джерел енергії, доповнені акумуляторами та іншими технологіями зберігання, які мають вирішальне значення для підвищення стійкості енергопостачання в Україні, а також підвищення енергоефективності будівель соціальної інфраструктури.

"Партнерство "Укрексімбанку" з Європейським інвестиційним банком, зокрема в межах проєкту Ukraine District Heating, є відповіддю на потребу підвищення енергоефективності громад через енергетичну децентралізацію та системну інтеграцію відновлювальних джерел енергії. Ми вдячні ЄІБ за непохитну підтримку України, а також багаторічну довіру до досвіду й експертизи Укрексімбанку у реалізації масштабних соціально значущих проєктів", – зазначив голова правління "Укрексімбанку" Віктор Пономаренко.

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