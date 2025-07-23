"Укрексімбанк" - найкращий банк для корпоративного бізнесу за версією Euromoney Awards for Excellence 2025

Державний "Укрексімбанк", вперше в історії банку, отримав престижну нагороду «Найкращий банк в Україні для корпоративного бізнесу". Ця відзнака підтверджує провідні позиції Укрексімбанку на ринку фінансових послуг для корпоративного сегмента та стратегічну роль для української економіки.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на результатами фахового міжнародного рейтингу Euromoney Awards for Excellence 2025.

"Висока оцінка від Euromoney - це визнання ефективного впровадження стратегії розвитку Укрексімбанку, а також свідчення суттєвих позитивних зрушень у діяльності банку, його репутації серед учасників фінансового ринку та клієнтів", - коментує голова правління "Укрексімбанку" Віктор Пономаренко.

За його словами, "Укрексімбанк" і надалі зосереджуватиме зусилля на підтримці корпоративних клієнтів, розвитку критично важливих та пріоритетних галузей, а також на глибокій трансформації організаційної структури, вдосконаленні операційних процесів і впровадженні ESG ініціатив.

"Укрексімбанк" для корпоративних клієнтів: топ-3 факти

Упродовж 2024 року "Укрексімбанк" профінансував понад 200 корпоративних клієнтів на загальну суму 21,8 млрд грн.

Станом на 1 січня 2025 року: кредитний портфель юридичних осіб Банку склав 78,5 млрд грн; портфель коштів клієнтів-юридичних осіб сягнув 170,0 млрд грн, що на 20,4 млрд грн більше, ніж у 2024 році (без урахування переоцінки за валютним курсом).*

У співпраці зі міжнародними фінансовими установами - Світовим банком, ЄІБ, ЄБРР та ЄІФ - Банком за час своєї роботи на ринку України профінансовано проєктів на понад 1 млрд євро.