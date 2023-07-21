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"Укрдонінвест" збирається подати до суду за розповсюдження неправдивої інформації

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П'ятниця 21 липня 2023 20:03
"Укрдонінвест" збирається подати до суду за розповсюдження неправдивої інформації Фото: "Укрдонінвест" збирається подати до суду за розповсюдження неправдивої інформації (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

Компанія "Укрдонінвест" розглядає можливість подати до суду за нанесення шкоди ділової репутації на Віталія Кулика, який опублікував неправдиву інформацію щодо компанії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

"21 липня 2023 року на низці українських медіаресурсів був опублікований особистий блог політолога Віталія Кулика, в якому він перекручує факти щодо діяльності компанії "Укрдонінвест. Вважаємо даний матеріал яскравим прикладом дезінформації, яка здійснюється в інтересах наших опонентів за судовими справами. Зазначимо, компанія має прозору структуру власності, відсутність податкових заборгованостей та патріотичну позицію", - заявили в компанії.

В "Укрдонінвесті" також вважають поширену Куликом інформацією наклепом та залишають за собою право звернутися до суду через розповсюдження брехні та нанесення шкоди діловій репутації компанії.

"Закликаємо представників ЗМІ не поширювати неправдиві дані, а пана Кулика – спростувати фейки, які містяться в його матеріалі", - додали у компанії.

Як відомо, власником компанії "Укрдонінвест" є Віталій Кропачов - з активами у вугільній, машинобудівній, будівельній та транспортній галузях, медіа.

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