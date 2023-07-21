"Укрдонінвест" збирається подати до суду за розповсюдження неправдивої інформації

Компанія "Укрдонінвест" розглядає можливість подати до суду за нанесення шкоди ділової репутації на Віталія Кулика, який опублікував неправдиву інформацію щодо компанії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

"21 липня 2023 року на низці українських медіаресурсів був опублікований особистий блог політолога Віталія Кулика, в якому він перекручує факти щодо діяльності компанії "Укрдонінвест. Вважаємо даний матеріал яскравим прикладом дезінформації, яка здійснюється в інтересах наших опонентів за судовими справами. Зазначимо, компанія має прозору структуру власності, відсутність податкових заборгованостей та патріотичну позицію", - заявили в компанії.

В "Укрдонінвесті" також вважають поширену Куликом інформацією наклепом та залишають за собою право звернутися до суду через розповсюдження брехні та нанесення шкоди діловій репутації компанії.

"Закликаємо представників ЗМІ не поширювати неправдиві дані, а пана Кулика – спростувати фейки, які містяться в його матеріалі", - додали у компанії.

Як відомо, власником компанії "Укрдонінвест" є Віталій Кропачов - з активами у вугільній, машинобудівній, будівельній та транспортній галузях, медіа.