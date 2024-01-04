На Україну знову насуваються морози. Синоптик розповіла, коли очікувати похолодання

"Із 7 січня в Україну почне заходити знову арктичний холод, найсильніші морози найбільш ймовірні у Сумській та Чернігівській областях", - розповіла вона.

Проте, за даними синоптика, вже з 11 січня знову температура повітря почне підвищуватися.

Прогноз на найближчі дні

5 та 6 січня в Україні ще затримається порівняно тепла погода. А 7-8 січня знову очікується зниження температури повітря.

"Такі затоки холоди надалі ймовірні, проте морозні візити будуть в Україні нетривалими. Не встигнемо змерзнути, як знову відлига прийде нас підтримати", - зазначала синоптик днем раніше.

Загалом же у січні 2024 року в Україні середня місячна температура прогнозується в межах 0...-4 градусів морозу, в Закарпатті, Криму, Одеській та Херсонській областях 0...+2 градусів тепла. Це на 1,5-2,0 градусів вище за норму.