На Україну знову насуваються морози. Синоптик розповіла, коли очікувати похолодання

Похолодання повернеться в Україну до кінця цього тижня. Але затримається не надовго.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook.
"Із 7 січня в Україну почне заходити знову арктичний холод, найсильніші морози найбільш ймовірні у Сумській та Чернігівській областях", - розповіла вона.
Проте, за даними синоптика, вже з 11 січня знову температура повітря почне підвищуватися.
5 та 6 січня в Україні ще затримається порівняно тепла погода. А 7-8 січня знову очікується зниження температури повітря.
"Такі затоки холоди надалі ймовірні, проте морозні візити будуть в Україні нетривалими. Не встигнемо змерзнути, як знову відлига прийде нас підтримати", - зазначала синоптик днем раніше.
Загалом же у січні 2024 року в Україні середня місячна температура прогнозується в межах 0...-4 градусів морозу, в Закарпатті, Криму, Одеській та Херсонській областях 0...+2 градусів тепла. Це на 1,5-2,0 градусів вище за норму.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.