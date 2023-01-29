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Україну знову накриють мокрий сніг та дощ: прогноз погоди на завтра

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Україна, Неділя 29 січня 2023 13:50
Україну знову накриють мокрий сніг та дощ: прогноз погоди на завтра Фото: в Україні 30 січня очікуються дощі та мокрий сніг (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Завтра, 30 січня, більшість областей Україні підмочать дощі та мокрий сніг. Водіїв попереджають про ожеледь на дорогах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр у Facebook.

Погода в Україні

Завтра по всій Україні буде хмарна погода. У південно-східній частині, на заході та півночі місцями невеликий мокрий сніг та дощ. На решті території переважно без опадів.

На дорогах очікується ожеледиця. Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с. У західних областях можливі пориви вітру 15-20 м/с.

Стовпчики термометрів завтра вдень покажуть переважно від -2 до +3 градусів. Вночі температура очікується до -5 градусів, а у північних і центральних областях -3 -8 градусів. У Карпатах протягом доби -5 -10 градусів.

Україну знову накриють мокрий сніг та дощ: прогноз погоди на завтра

Погода у столиці

У Києві та області завтра хмарно. Вночі без опадів, але вдень прогнозується невеликий мокрий сніг.

На дорогах місцями ожеледиця. Вітер переважно південно-західний зі швидкістю 7-12 м/с. Температура повітря у столиці вдень близько нуля, а вночі -4 -6 градусів.

Нагадаємо, раніше синоптики дали прогноз погоди на останній місяць зими.

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