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Україну знову атакують "Шахеди": у яких регіонах є загроза

Колаж РБК-Україна
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти сьогодні, 23 лютого, увечері запустили дрони-камікадзе "Шахед" по Україні. У низці регіонів оголосили повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили Збройних сил України в Telegram.

За інформацією військових, частина російських дронів облітає Одеську область. Курс - південно-східний.

Фото: карта повітряних тривог (скриншот)

Також безпілотники окупантів фіксують у Лиманському районі Одеської області. Курс - північний.

При цьому кілька груп ворожих дронів помітили у Бобринецькому районі Кіровоградської області. Курс - північно-західний.

Один безпілотник літає у Золотоніському районі Черкаської області (ймовірно, розвідувальний). Курс - північно-західний.

Атаки "Шахедів"

Нагадаємо, російські окупанти регулярно використовують дрони-камікадзе "Шахед" у спробах вдарити по Україні. Їхніми цілями часто стає цивільна інфраструктура.

Остання атака "Шахедів" відбулася сьогодні, 23 лютого, вночі. Окупанти застосували 31 дрон для атаки. Повітряним силам вдалося збити 23 безпілотники.

Один "Шахед" влучив по житловій багатоповерхівці у Дніпрі. Внаслідок атаки двоє мирних жителів загинули.

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