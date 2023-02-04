В Україну завітала президент Парламентської асамблеї НАТО

Сьогодні, 4 лютого, до України приїхала президент Парламентської асамблеї НАТО Жоель Гарріо-Майлам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Верховну раду України.

Під час приїзду Гарріо-Майлам зустрілась з перший віцеспікером України Олександром Корнієнком. Під час зустрічі вони обговорили низку актуальних для України питань, зокрема: вступ України до Альянсу;

подальша реалізація української формули миру;

створення спеціального трибуналу щодо воєнних злочинів які скоєла Росія. Фото: до України приїхала президент Парламентської асамблеї НАТО (t.me/verkhovnaradaukrainy)