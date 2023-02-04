В Україну завітала президент Парламентської асамблеї НАТО
Фото: президент Парламентської асамблеї НАТО Жоель Гарріо-Майлам (facebook.com Joëlle Garriaud-Maylam)
Сьогодні, 4 лютого, до України приїхала президент Парламентської асамблеї НАТО Жоель Гарріо-Майлам.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Верховну раду України.
Під час приїзду Гарріо-Майлам зустрілась з перший віцеспікером України Олександром Корнієнком.
Під час зустрічі вони обговорили низку актуальних для України питань, зокрема:
- вступ України до Альянсу;
- подальша реалізація української формули миру;
- створення спеціального трибуналу щодо воєнних злочинів які скоєла Росія.
Фото: до України приїхала президент Парламентської асамблеї НАТО (t.me/verkhovnaradaukrainy)
Нагадаємо, в листопаді минулого року Парламентська асамблея НАТО визнала Росію державою-терористом.
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