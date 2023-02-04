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Украину посетила президент Парламентской ассамблеи НАТО

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Киев, Суббота 04 февраля 2023 20:15
Украину посетила президент Парламентской ассамблеи НАТО Фото: президент Парламентской ассамблеи НАТО Жоэль Гаррио-Майлам (facebook.com Joëlle Garriaud-Maylam)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 4 февраля, в Украину приехала президент Парламентской ассамблеи НАТО Жоэль Гаррио-Майлам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Верховный совет Украины.

Во время приезда Гаррио-Майлам встретилась с первым вицеспикером Украины Александром Корниенко.

В ходе встречи они обсудили ряд актуальных для Украины вопросов, в частности:

  • вступление Украины в Альянс;
  • дальнейшая реализация украинской формулы мира;
  • создание специального трибунала в отношении военных преступлений, совершенных Россией.
Фото: в Украину приехала президент Парламентской ассамблеи НАТО (t.me/verkhovnaradaukrainy)

Напомним, в ноябре прошлого года Парламентская ассамблея НАТО признала Россию государством-террористом.

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