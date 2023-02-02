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В Україну йде значне похолодання: з чим воно пов’язане та скільки триватимуть морози

Фото: погода в Україні буде морозною (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Холодне повітря з півночі принесе в Україну похолодання та нічні морози до 13 градусів. Водночас після 12-13 лютого погода може змінитися.

Про це в коментарі РБК-Україна сказала заступник начальника відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня.

"Наступного тижня в Україні переважно будуть морози, як вночі, так і вдень. Нічна температура від 8 до 13 градусів морозу - найнижче значення, а денна від 1 до 7 градусів нижче нуля", - сказала вона, зазначивши, що на початку наступного тижня, 5-6 лютого очікується невеликий сніг.

За її словами, орієнтовно морозна погода триватиме до 12-13 лютого, після чого "можна сподіватися на зміну ситуації" та "підвищення температури".

Голеня повідомила, що морози пов’язані з надходженням холодного повітря з півночі. Вже наприкінці поточного тижня Україна опиниться в полі підвищеного тиску. "Тому почнуться прояснення, і вночі це призводитиме до додаткового вихолодження", - сказала вона.

За її словами, в Карпатах на наступному тижні мінімальна температура може впасти до 18 градусів морозу.

Нагадаємо, за прогнозом Укргідрометцентру, у лютому 2023 року середня місячна температура в Україні прогнозується в межах від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла. Це на 1,5-2 градусів вище за норму.

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