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В Україну йде похолодання: синоптики попередили про різку зміну погоди

Фото: синоптики попередили про різку зміну погоди (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Владислава Ткаченко

Найближчими днями в Україні очікується нестійка погода з різкими змінами атмосферного тиску, вітру та температур.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

Синоптики прогнозують, що з 5 по 7 липня погодні умови суттєво відрізнятимуться залежно від регіону.

5 липня через територію України пройде холодний атмосферний фронт із північного заходу на південний схід. Через це можливе зниження температури, дощі та посилення вітру.

Упродовж 6-7 липня переважатиме вплив області високого тиску, що принесе більш спокійну та суху погоду.

Очікується переважно суха погода з мінливою хмарністю. Вітер слабкий, змінних напрямків. Вночі температура коливатиметься від 11 до 16 градусів, на півдні трохи тепліше - до 20°.

Вдень повітря прогріється до 25–30°, на Закарпатті та півдні місцями до 33°, на північному сході - прохолодніше, 21–26°.

Проте вже вдень 7 липня новий атмосферний фронт охопить західні області, а також Вінницьку, Житомирську і Київську, знову спричиняючи опади та зміни температури.

Нагадаємо, раніше синоптики дали прогноз погоди в Україні на другий і найспекотніший місяць літа.

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Погода в Україні