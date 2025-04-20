В Україну йде похолодання. Синоптик дала прогноз на завтра і найближчий тиждень

"21 квітня в Україні багато сонця, тепла, до +20....+24 градусів, і лише в Криму та Приазов'ї пройдуть короткочасні дощі з грозами", - розповіла вона.

У Києві у понеділок очікується суха сонячна погода з температурою повітря до +24 градусів.

Якою буде погода в Україні протягом тижня

Тиждень в Україні буде теплим, денна температура повітря становитиме +20...+24 градуси.

"У кінці тижня, якраз на Проводи, в Україні побільшає дощів та знизиться температура повітря", - зазначила синоптик.

Зокрема, у суботу, 26 квітня, до +14...+17 градусів, на півдні та сході ще побуде до +22 градусів, а в неділю, 27 квітня, до +10...+16 градусів.