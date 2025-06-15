В Україну йде похолодання: де чекати дощі, а де сонце і +28

У понеділок, 16 червня, погода в Україні буде переважно спокійною, без температурних перепадів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко.
Синоптики прогнозують дощі лише на Лівобережжі, тоді як на Правобережжі переважатиме суха та сонячна погода.
Опади очікуються у східних та частині центральних областей. У південних, західних та північних регіонах переважно без опадів.
Сильний вітер триматиметься на більшій частині території України, окрім Луганщини, Донеччини та західних областей, де вітер буде помірним.
У більшості областей температура коливатиметься в межах +22…+27°C. У східній частині країни буде трохи свіжіше - до +19…+22°C.
Суттєвого потепління не прогнозується. Лише на півдні країни місцями температура може піднятися до +28…+30°C. А вже 20 червня (у п’ятницю) ймовірне короткочасне похолодання до +17…+22°C.
У Києві день обіцяє бути теплим до +23…+25°C, без опадів, із сонячною погодою.
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