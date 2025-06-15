В Україну йде похолодання: де чекати дощі, а де сонце і +28

Погода в Україні

Синоптики прогнозують дощі лише на Лівобережжі, тоді як на Правобережжі переважатиме суха та сонячна погода.

Опади очікуються у східних та частині центральних областей. У південних, західних та північних регіонах переважно без опадів.

Сильний вітер триматиметься на більшій частині території України, окрім Луганщини, Донеччини та західних областей, де вітер буде помірним.

У більшості областей температура коливатиметься в межах +22…+27°C. У східній частині країни буде трохи свіжіше - до +19…+22°C.

Суттєвого потепління не прогнозується. Лише на півдні країни місцями температура може піднятися до +28…+30°C. А вже 20 червня (у п’ятницю) ймовірне короткочасне похолодання до +17…+22°C.

Погода в Києві

У Києві день обіцяє бути теплим до +23…+25°C, без опадів, із сонячною погодою.