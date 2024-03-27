В Україну йде короткочасне похолодання: коли його чекати

В Україну цього тижня прийде короткочасне похолодання. Температура повітря впаде до +10 градусів.
Про це заявила синоптик Наталя Діденко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її допис у Facebook.
За її словами, четвер буде в Україні теплим. Температура повітря 28-го березня становитиме +12 +18 градусів, а в Криму до +20 +22 градусів.
"Опади малоймовірні у більшості областей України, лише в західних областях атмосферний фронт зумовить дощі", - заявила вона.
Завтра також передбачається сильний південно-східний вітер, часом пориви досягатимуть штормових, до 15-22 метрів за секунду. Лише на сході буде слабший, помірний.
У Києві четвер буде сонячним, сухим, вітряним та теплим. Вдень температура повітря прогріється до +15 градусів.
Однак у п'ятницю очікується короткочасне похолодання. Температура повітря становитиме до +10 +12 градусів. До того ж очікується невеликий дощ.
У суботу буде сухо. Температура повітря програється до +17 +19 градусів. У неділю буде сонячно, +19 +22 градуси.
"Найближчим часом в Україні очікується тепла погода, хіба що 3-4 квітня завітає коротеньке похолодання, потім - знову буде тепло", - додала синоптик.
На початку квітня 2024 року в Україну повернеться тепло, а небо буде ясним і сонячним. Опадів буде мало, а температура повітря поступово зростатиме і буде досить тепло.
Загалом погода весною 2024 в Україні буде теплою та вологою. Очікуються періоди потепління, але буде багато дощів, ще можливий мокрий сніг та заморозки.
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