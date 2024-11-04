На Україну взимку чекають багатогодинні графіки відключень світла та нестача газу, - Politico

Як зазначається у публікації, кожна зима під час війни була складною для України, але наступний сезон настане після багатьох місяців російських авіаударів з енергетичної інфраструктури країни.

Графіки відключень світла

Експерти вже прогнозують графіки відключень, яке залишить людей без електрики більшу частину дня.

За словами Геннадія Рябцева, головного наукового співробітника Національного інституту стратегічних досліджень України та експерта з енергетичного ринку, лише наприкінці серпня Москва випустила понад 200 ракет та безпілотників по об'єктах електроенергетики країни.

Внаслідок потужності з виробництва електроенергії в Україні скоротилися більш ніж на 9 гігават. Це вісім електростанцій та понад 800 об'єктів теплопостачання – всі вони виведені з ладу.

За словами Рябцева, "найбільш реалістичний сценарій", з яким країна може зіткнутися цієї зими, передбачає обмеження "подачі електроенергії до промисловості та домогосподарства на 8-14 годин на добу".

"Російські удари, очевидно, продовжаться, і ніщо не може гарантувати захист нещодавно відновлених об'єктів від атак через відсутність багаторівневих систем протиповітряної та протиракетної оборони", - додав він.

Масовані повітряні атаки Росії залишили Україну переважно залежною від ядерної інфраструктури, яка залишається незахищеною від ракетних ударів. І часу, щоби це виправити, залишилося мало.

Як заявив Олександр Харченко, директор Центру досліджень енергетичної промисловості та радник уряду України з питань енергетики, у гіршому випадку - якщо температура опуститься нижче за мінус 10 градусів і Москва виведе з ладу українські атомні електростанції - країна може зіткнутися з відключеннями електроенергії тривалістю до 20 годин на добу. .

Цю оцінку поділяють і союзники України, оскільки Київ звертається до них за оперативною допомогою.

"Ми очікуємо... дуже сувору зиму, - сказав один анонімний високопосадовець США. - Люди помиратимуть у своїх будинках, тому що Росія виводить з ладу енергетичну інфраструктуру".

Нестача газу

Минулого місяця Україна звернулася за допомогою до Європейського Союзу, побоюючись, що Росія незабаром нападе на її атомну інфраструктуру. Президент країни Володимир Зеленський попередив в ООН, що такі атаки можуть призвести до "ядерної катастрофи".

Атомна проблема серйозніша частково тому, що інші паливні запаси України скорочуються. "Поставок газу в країні може бути недостатньо для задоволення попиту цієї зими", - сказала Аура Сабадус, експерт зі східноєвропейських енергетичних ринків у консалтинговій компанії ICIS.

Київ "не впевнений" у досягненні своїх цілей щодо заповнення газових сховищ. Цього року ситуація посилилася через відсутність західних трейдерів і компаній, які "неохоче закачують газ у сховища через повторювані російські атаки і менш привабливу маржу", додала вона.

Погода

Ще одним непередбачуваним фактором є сама погода. За словами Карло Буонтемпо, директора служби ЄС зі зміни клімату Copernicus, поки що немає "чіткого сигналу", що вказує на те, наскільки холодними будуть найближчі місяці в країні. Однак, як він зазначив, похолодання "ймовірне".