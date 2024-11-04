На Україну взимку чекають багатогодинні графіки відключень світла та нестача газу, - Politico

Україна цієї зими може зіткнутися з гострою нестачею електроенергії та дефіцитом газу. У найгіршому варіанті графіки відключень світла діятимуть до 20 години, прогнозують експерти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.
Як зазначається у публікації, кожна зима під час війни була складною для України, але наступний сезон настане після багатьох місяців російських авіаударів з енергетичної інфраструктури країни.
Експерти вже прогнозують графіки відключень, яке залишить людей без електрики більшу частину дня.
За словами Геннадія Рябцева, головного наукового співробітника Національного інституту стратегічних досліджень України та експерта з енергетичного ринку, лише наприкінці серпня Москва випустила понад 200 ракет та безпілотників по об'єктах електроенергетики країни.
Внаслідок потужності з виробництва електроенергії в Україні скоротилися більш ніж на 9 гігават. Це вісім електростанцій та понад 800 об'єктів теплопостачання – всі вони виведені з ладу.
За словами Рябцева, "найбільш реалістичний сценарій", з яким країна може зіткнутися цієї зими, передбачає обмеження "подачі електроенергії до промисловості та домогосподарства на 8-14 годин на добу".
"Російські удари, очевидно, продовжаться, і ніщо не може гарантувати захист нещодавно відновлених об'єктів від атак через відсутність багаторівневих систем протиповітряної та протиракетної оборони", - додав він.
Масовані повітряні атаки Росії залишили Україну переважно залежною від ядерної інфраструктури, яка залишається незахищеною від ракетних ударів. І часу, щоби це виправити, залишилося мало.
Як заявив Олександр Харченко, директор Центру досліджень енергетичної промисловості та радник уряду України з питань енергетики, у гіршому випадку - якщо температура опуститься нижче за мінус 10 градусів і Москва виведе з ладу українські атомні електростанції - країна може зіткнутися з відключеннями електроенергії тривалістю до 20 годин на добу. .
Цю оцінку поділяють і союзники України, оскільки Київ звертається до них за оперативною допомогою.
"Ми очікуємо... дуже сувору зиму, - сказав один анонімний високопосадовець США. - Люди помиратимуть у своїх будинках, тому що Росія виводить з ладу енергетичну інфраструктуру".
Минулого місяця Україна звернулася за допомогою до Європейського Союзу, побоюючись, що Росія незабаром нападе на її атомну інфраструктуру. Президент країни Володимир Зеленський попередив в ООН, що такі атаки можуть призвести до "ядерної катастрофи".
Атомна проблема серйозніша частково тому, що інші паливні запаси України скорочуються. "Поставок газу в країні може бути недостатньо для задоволення попиту цієї зими", - сказала Аура Сабадус, експерт зі східноєвропейських енергетичних ринків у консалтинговій компанії ICIS.
Київ "не впевнений" у досягненні своїх цілей щодо заповнення газових сховищ. Цього року ситуація посилилася через відсутність західних трейдерів і компаній, які "неохоче закачують газ у сховища через повторювані російські атаки і менш привабливу маржу", додала вона.
Ще одним непередбачуваним фактором є сама погода. За словами Карло Буонтемпо, директора служби ЄС зі зміни клімату Copernicus, поки що немає "чіткого сигналу", що вказує на те, наскільки холодними будуть найближчі місяці в країні. Однак, як він зазначив, похолодання "ймовірне".
Нагадаємо, Україна пройшла вересень та жовтень без графіків відключення світла. "Укренерго" готується до декількох варіантів. Найгірший сценарій передбачає продовження масованих обстрілів інфраструктури, передавальної мережі, об'єктів генерації. У такому разі світло відключатимуть до 8 годин на добу.