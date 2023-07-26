Україну вже атакують "Шахеди", зібрані на території Росії, - Гуменюк

"Те, що на залишках тих "Шахедів", які були знайдені після останніх атак, були вже маркування до прикладу кирилицею, говорить про те, що виробництво в них вже російське", - сказала вона.

Як зазначила Гуменюк, у зоні відповідальності Півдня росіяни в більшості випадків запускають "Шахеди" зі східного узбережжя Азовського моря. Але були випадки, коли запускали із Кримського півострова.

"Вони використовують для пусків декілька маршрутів і намагаються використати особливості ландшафту для того, щоб приховати свої пересування", - повідомила вона.

Російські "Шахеди"

Як повідомляло РБК-Україна, Росія почала використовувати для ударів по Україні дрони-камікадзе власного виробництва. Так звана Герань-2 відрізняється від іранських Shahed.

Нова "Герань-2" отримала нову бойову частину, яка маркується кирилицею замість латиниці та оснащена вольфрамовими кульками.

У більшості випадків РФ використовує дрони для розвідки українських позицій та масованих атак по Україні.