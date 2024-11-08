Україну цього року залишать півмільйона осіб: НБУ назвав причини

"Улітку 2024 року реалізувався ризик більшого відпливу мігрантів за кордон, ніж раніше передбачалося, унаслідок дуже складної енергетичної ситуації", - йдеться в огляді.

Тому припущення щодо чистого відпливу зовнішніх мігрантів у 2024 році погіршено порівняно з попередніми оцінками (до близько 500 тис. осіб). У липні НБУ очікував 400 тисяч.

Водночас більший відплив у поточному році означає скорочення кількості тих, хто планує та має можливість виїхати, тому у 2025 році відплив мігрантів припускається меншим, ніж раніше передбачалося (близько 200 тис. в порівнянні з 300 тис., які НБУ очікував у липні).

Як і раніше, очікується, що чисте повернення мігрантів в Україну почнеться у 2026 році, проте через адаптацію на новому місці та поступовість нормалізації економічних умов в Україні, повернення буде дещо меншим, ніж очікувалося раніше (близько 200 тис. осіб). У липні НБУ передбачав повернення 400 тис. осіб.

Посилення ризиків

"Ризики більшого відпливу мігрантів за кордон та меншого їх повернення й досі переважають. Через довшу тривалість перебування українців за кордоном їхня адаптація в країнах-реципієнтах зростає, що містить ризики як для їх повернення, так і додаткового виїзду тих, хто зараз перебуває в Україні, з метою об’єднання родин за кордоном", - йдеться в огляді.

Це негативно впливатиме на пропозицію робочої сили на ринку праці та скоротить потенційний споживчий попит. Збільшення потреб економіки у кваліфікованій робочій силі призведе до подальшого посилення диспропорцій на ринку праці та стимулюватиме зростання зарплат вище за зростання продуктивності в окремих секторах, зазначили в НБУ.

Біженці в Європі

Нагадаємо, протягом 2023 року кількість біженців з України збільшилась приблизно на 200 тисяч осіб. У першому півріччі кількість мігрантів за кордоном зросла майже на 240 тис. - до 6,58 млн осіб.

За даними ООН, кількість українських мігрантів упродовж ІІІ кварталу зросла майже на 200 тис., зростання тривало й на початку IV кварталу - до майже 6,8 млн осіб станом на середину жовтня 2024 року.