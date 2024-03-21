Україну треба розглядати як першу лінію захисту енергобезпеки Європи, - Тімченко

Україну треба розглядати як першу лінію оборони енергетичної безпеки Європи, враховуючи переваги країни у всіх галузях енергетики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерального директора ДТЕК Максима Тімченка під час CERAWeek в Х'юстоні.

Зокрема він разом із заступником держсекретаря США Джеффрі Пайєттом і директоркою Центру східноєвропейських досліджень Анжелою Стент говорив про те, як Європа може побудувати енергетичне майбутнє без впливу росії.

"З перевагами у газі, ядерній енергетиці, та величезним потенціалом у відновлювальній енергетиці, настав час розглядати Україну як першу лінію оборони енергетичної безпеки Європи", - наголосив Тімченко.

Раніше в інтерв’ю Bloomberg Тімченко заявив, що ДТЕК хоче своїм прикладом показати іноземним інвесторам, що в Україну можна інвестувати навіть в умовах війни.