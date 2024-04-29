В Україну прийшов антициклон: якої погоди варто очікувати завтра

Як зазначає синоптик, впродовж тижня погоду в Україні визначатиме антициклон. У зв'язку із цим на території країни спостерігатиметься суха та тепла погода без опадів та ускладнень у вигляді пилу.

Зокрема 30-го квітня протягом дня майже у всіх регіонах передбачається +20+24 градуси, на Закарпатті до +26 градусів, на узбережжі морів подекуди +18+21 градус.

Вітер у вівторок буде з північного сходу, на сході та півдні України можливі сильні пориви до 15-20 метрів за секунду.

Як зазначила синоптик, сприятлива погода триматиметься до Великодня. В неділю ймовірні невеликі опади у вигляді дощу.

Погода в Києві

У Києві завтра буде сухо та сонячно, +22 градуси.