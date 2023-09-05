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В Україну прийшло бабине літо. Синоптики дали прогноз на завтра

Україна, Вівторок 05 вересня 2023 14:58
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В Україну прийшло бабине літо. Синоптики дали прогноз на завтра Фото: синоптики дали прогноз в Україні на 6 вересня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

В Україні завтра прогнозують суху та теплу погоду, яка притаманна так званому "бабиному літу".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook.

"Завтра скрізь в Україні без опадів, температура повітря +20...+27°. Бабине літо", - розповіла вона.

Як уточнили в "Укргідрометцентрі", температура вночі буде триматись на рівні 9-14°, вдень 22-27°, а на півдні - тепліше.

"У південній частині вночі +14-19°, вдень +25-30°", - додали синоптики.

Опадів також не передбачається, хоча без мінливої хмарності не обійдеться.

В Україну прийшло бабине літо. Синоптики дали прогноз на завтра

Що стосується Києва, то за даними Діденко, в столиці буде сухо, сонячно, +24°

Погода у вересні 2023 в Україні

Як розповіли синоптики у вересні 2023 року середня місячна температура в Україні прогнозується в межах 15-19 градусів тепла, в Карпатах 12-13 градусів. Це на 1-2 градусів вище за норму. При цьому похолодання варто чекати не раніше другої половини вересня.

Нагадаємо, раніше Діденко розповідала, що бабине літо в Україні триватиме до 10 вересня.

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