"Вітаю з поверненням в Україну заступницю держсекретаря США Вікторію Нуланд. Сьогодні ми зустрінемось з вищим керівництвом країни, ветеранами та громадянським суспільством, щоб підкреслити нашу спільну відданість перемозі над російською агресією в Україні", - написала Брінк та опублікувала фото.

Фото: в Україну приїхала заступник держсекретаря США Вікторія Нуланд (twitter.com/USAmbKyiv)

Зазначимо, минулого разу Нуланд приїжджала в Київ на початку грудня 2022 року. Тоді вона два дні перебувала в Україні та зустрілася з президентом Володимиром Зеленським, прем'єром Денисом Шмигалем, головою ОП Андрієм Єрмаком, багатьма іншими міністрами, топ-чиновниками та нардепами, представниками громадянського суспільства, а також приватним бізнесом, який розробляє високотехнологічні рішення для української армії.

"Україна виграє цю війну. Путін програє. Мені було важливо сказати всім нашим українським колегам та друзям, що так, вони борються, а ми підтримуємо, щоб Україна вижила та процвітала. Але це також і гарантія збереження свободи, Україна бореться за всіх нас", - говорила після того візиту Нуланд.

Проблеми з американською допомогою Україні

Візит Нуланд в Україні відбувається в той час, як американський Конгрес вже кілька місяців не може схвалити запит Байдена на додаткове фінансування допомоги Україні. Наразі Пентагон не має коштів на нові пакети військової допомоги, а останній був оголошений наприкінці минулого року.

Проблема полягає в тому, що Республіканська партія, яка має більшість в нижній палаті Конгресу, вимагає від адміністрації Байдена жорстких заходів щодо захисту американського кордону з Мексикою від нелегальних мігрантів з країн Південної Америки. В обмін на це республіканці готові підтримати виділення коштів для України. Наразі між Білим домом та Конгресом йдуть переговори.

Днями державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що наслідки зволікання з допомогою Україні вже помітні на полі бою.

США розробляють нову стратегію підтримки України

Минулої суботи американське видання The Washinghton Post повідомило, що, за його даними, в адміністрації президента США Джо Байдена працюють над новою стратегією підтримки України під час війни з РФ.

Як написало The Washinghton Post, новий план Білого дому різко відрізняється від того, що було торік, коли США та союзники сподівалися на швидке витіснення російських військ з українських територій.

Наразі, за даними The Washinghton Post, ідея полягає в тому, щоб Україна утримувала свої позиції на полі бої, але стала набагато сильнішою до кінця 2024 року.

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