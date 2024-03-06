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В Україну прийде антициклон Jasper. Якою буде погода завтра

Фото: синоптик дала прогноз на 7 березня в Україні (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Погоду завтра, 7 березня, в Україні авизначатиме антициклон Jasper. Зокрема, температура повітря буде досить низькою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook.

"Синоптична ситуація в Україні 7 березня визначатиметься антициклоном на ім'я Jasper, що означає переважно суху погоду в більшості областей", - розповіла вона.

При цьому, за даними синоптика, температура повітря очікується низькою.

"Найближчої ночі від +2...-5, протягом дня -1....+5, у південній частині+4...+9, на Закарпатті до +11 градусів", - додала вона.

У Києві, як зазначила Діденко, в четвер опадів не передбачається, вночі -2....-4, вдень близько 0.

Погода найближчим часом

Холодна погода триватиме, перейде на наступний тиждень. А потепління, як каже синоптик, розпочнеться після 16 березня.

Нагадаємо, цього тижня в Україні прогнозували похолодання, з відчутним похолоданням. Прогнозується зниження температури на 6-10°. Причина - вплив холодного повітря з північних регіонів Європи. На півночі Лівобережжя вночі можливе посилення морозів до 5-10°, а вдень очікується близько 0°.

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