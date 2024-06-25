В Україну прийде антициклон Bie. Якою буде погода сьогодні

Сьогодні, 25 червня, в Україні дощів практично не очікується. Подекуди буде спекотно, до +30 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram синоптика Наталки Диденко.

"У вівторок в Україні переважаючим буде підвищений атмосферний тиск, зона великого потужного антициклону Bie, з центром над Балтикою (див. карту, - ред)", - розповіла Діденко.

В Україну прийде антициклон Bie 25 червня (t.me/PohodaNatalka)

Тому, за її даними, якихось сильних опадів очікувати навряд чи можна, хіба що "хвости" східних атмосферних фронтів зумовлять локальні грозові дощі на півночі, у центрі та на сході України, захід та південь - сонячно.

"Із нюансів важливих. На сході України сьогодні очікується сильний північний вітер, ймовірно до штормових поривів", - зазначила Діденко.

Температура повітря у більшості областей очікується протягом дня +23...+29 градусів, у південній частині та на Закарпатті до +30 градусів.