В Україну повернулися нелегальні покер-клуби

Клуб спортивного покеру "Хрещатик", розташований на Хрещатику, 18, анонсував відкриття через свій телеграм-канал FullHousekyiv 13 вересня 2024 року. З 15 вересня клуб почав проводити одностолові турніри з фіксованими ставками, що викликає підозри щодо продовження нелегальної кеш-гри на гроші.

Цей покер-клуб вже неодноразово привертав увагу громадськості та правоохоронців. У 2021 році журналісти "Слідства.Інфо" розкрили деталі його нелегальної діяльності, включаючи російське керівництво закладу та приховані VIP-кімнати для кеш-ігор. Після гучних розслідувань та обшуків клуб на деякий час припинив свою роботу, але, як стало відомо, поновив її попри порушені кримінальні справи.

Окрім анонсів турнірів, на сайтах з пошуку роботи з’явилися оголошення про набір дилерів-інструкторів, що підтверджує активну підготовку до відновлення повноцінної роботи клубу. Примітно, що оголошення містять адресу Хрещатик, 18, що пов’язується з мережею покерних клубів Full House, де під виглядом спортивного покеру в минулому проводилися нелегальні азартні ігри на гроші.

Кримінальні справи проти цього закладу були порушені ще у 2021 році після викриття фактів організації нелегального казино. Однак, попри кілька обшуків та арешти, покер-клуб продовжує працювати.