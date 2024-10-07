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В Україну повернулися нелегальні покер-клуби

Фото: в Україну повернулися нелегальні покер-клуби (freepik.com)
Автор: Олександр Мороз

Нелегальний покер-клуб у самому центрі Києва, який раніше фігурував у численних розслідуваннях журналістів та правоохоронців, знову поновив свою діяльність.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegraf.

Клуб спортивного покеру "Хрещатик", розташований на Хрещатику, 18, анонсував відкриття через свій телеграм-канал FullHousekyiv 13 вересня 2024 року. З 15 вересня клуб почав проводити одностолові турніри з фіксованими ставками, що викликає підозри щодо продовження нелегальної кеш-гри на гроші.

Цей покер-клуб вже неодноразово привертав увагу громадськості та правоохоронців. У 2021 році журналісти "Слідства.Інфо" розкрили деталі його нелегальної діяльності, включаючи російське керівництво закладу та приховані VIP-кімнати для кеш-ігор. Після гучних розслідувань та обшуків клуб на деякий час припинив свою роботу, але, як стало відомо, поновив її попри порушені кримінальні справи.

Окрім анонсів турнірів, на сайтах з пошуку роботи з’явилися оголошення про набір дилерів-інструкторів, що підтверджує активну підготовку до відновлення повноцінної роботи клубу. Примітно, що оголошення містять адресу Хрещатик, 18, що пов’язується з мережею покерних клубів Full House, де під виглядом спортивного покеру в минулому проводилися нелегальні азартні ігри на гроші.

Кримінальні справи проти цього закладу були порушені ще у 2021 році після викриття фактів організації нелегального казино. Однак, попри кілька обшуків та арешти, покер-клуб продовжує працювати.

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