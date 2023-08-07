Україну охопила негода: сотні населених пунктів залишилися без світла

"Через негоду є знеструмлення у 276 населених пунктах у Волинській, Житомирській, Київській, Кіровоградській, Львівській, Івано-Франківській, Рівненській, Тернопільській, Хмельницькій, Чернівецькій та Чернігівській областях. Відновлення живлення триває", - повідомили в "Укренерго".

Чернівецька область

У Чернівецькій області через негоду, яка сталася 6 серпня, частково або повністю знеструмлені 10 населених пунктів. Через обриви ліній електропередач без світла залишилися майже чотири тисячі споживачів.

Волинська область

Як повідомили у ДСНС, у Волинські рятувальники за добу 14 разів виїжджали на проведення аварійно-рятувальних робіт для подолання наслідків негоди.

Зокрема, рятувальники:

провели деблокування проїжджої частини на трасі М-07 Київ-Ковель-Ягодин між селами Волошки та Уховецьк, де впали дерева та перекрили проїзд;

провели розкряжування дерев на автодорогах "Ківерці-Борохів" та "Ківерці-Рожище", на трасі між містами Камінь-Каширський та Ковель;

за допомогою пожежно-рятувальних автомобілів відбуксирували два автомобілі з підтопленої вулиці Карпенка-Карого в Луцьку;

у місті Камені-Каширський розкряжували п'ять дерев, що впали на дорозі на вʼїзді в місто та дерево на вулиці Мазепи;

на вулиці Кравчука у Луцьку рятувальники демонтували пошкоджену конструкцію біля торгових контейнерів на ринку "Варшавський", що впала на стоянку;

у Луцьку та у селі Липини рятувальники 1-ї та 25-ї ДПРЧ у багатоквартирному житловому будинку демонтували пошкоджені вітром елементи балконної рами, що несли загрозу людям.

Тернопільська область

За інформацією ОВА, у Тернопільській області через рясні дощі й сильні пориви вітру 76 населених пунктів знеструмлені, деякі з них, - частково.

"Аварійні бригади працюють! Про ситуацію з відновленням електропостачання буду оперативно повідомляти!", - йдеться в повідомленні.

Дніпропетровська область

"Через сильний поривчастий вітер у Нікопольському районі Дніпропетровської області зафіксовано пошкодження на лініях електропередач", - повідомив начальник Нікопольської РВА Євген Євтушенко.

За його словами, внаслідок поривчастого вітру велика кількість пошкоджень на лініях електропередач. Працюють ремонтні бригади.