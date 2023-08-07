Україну охопила негода: сотні населених пунктів залишилися без світла

У неділю, 6 серпня, низку регіонів України накрила негода, внаслідок чого сотні населених пунктів залишилися без світла. Сьогодні у багатьох областях також оголошено підвищений рівень небезпечності. Синоптики попереджають про грози.
Про наслідки негоди читайте нижче у матеріалі РБК-Україна.
"Через негоду є знеструмлення у 276 населених пунктах у Волинській, Житомирській, Київській, Кіровоградській, Львівській, Івано-Франківській, Рівненській, Тернопільській, Хмельницькій, Чернівецькій та Чернігівській областях. Відновлення живлення триває", - повідомили в "Укренерго".
Чернівецька область
У Чернівецькій області через негоду, яка сталася 6 серпня, частково або повністю знеструмлені 10 населених пунктів. Через обриви ліній електропередач без світла залишилися майже чотири тисячі споживачів.
Волинська область
Як повідомили у ДСНС, у Волинські рятувальники за добу 14 разів виїжджали на проведення аварійно-рятувальних робіт для подолання наслідків негоди.
Зокрема, рятувальники:
Тернопільська область
За інформацією ОВА, у Тернопільській області через рясні дощі й сильні пориви вітру 76 населених пунктів знеструмлені, деякі з них, - частково.
"Аварійні бригади працюють! Про ситуацію з відновленням електропостачання буду оперативно повідомляти!", - йдеться в повідомленні.
Дніпропетровська область
"Через сильний поривчастий вітер у Нікопольському районі Дніпропетровської області зафіксовано пошкодження на лініях електропередач", - повідомив начальник Нікопольської РВА Євген Євтушенко.
За його словами, внаслідок поривчастого вітру велика кількість пошкоджень на лініях електропередач. Працюють ремонтні бригади.
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