Україну охопила масштабна повітряна тривога, росіяни підняли МіГ-31К (відбій)

В Україні сьогодні, 20 грудня оголошена масштабна повітряна тривога. Вона пов'язана зі зльотом російського винищувача МіГ-31К.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мапу повітряних тривог та Повітряні сили.

У Києві повітряну тривогу оголосили в 20:23. За кілька хвилин через тривогу "почервоніли" всі регіони України.

Повітряні сили ЗСУ попереджають, що по всій Україні є загроза ударів ракетами. Зафіксовано зліт російського МіГ-31К, українців закликають не ігнорувати сирени.

Оновлено о 21:05.

В ряді областей та Києві оголошено про відбій тривоги, пов'язаної зі злетом МіГ. Однак лишається загроза для деяких областей через запуск Росією безпілотників.

Обстріл України, у ніч на 20 грудня

У ніч на 20 грудня російські терористи вкотре атакували Україну ударними БпЛА типу Shahed. Пуски відбулись із районів - Чауда, кримської Балаклави.

Загалом було зафіксовано 19 "Шахедів", 18 з яких знищено силами та засобами Повітряних Сил та Сил оборони України в межах:

Одеської;

Херсонської;

Дніпропетровської;

Вінницької;

Хмельницької;

Київської;

Чернігівської;

Кіровоградської областей.

"Крім того, противник завдав удару двома зенітними керованими ракетами із ЗРК С-300 з Бєлгородської області - Росії по Харківській області", - розповіли в Повітряних силах.

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