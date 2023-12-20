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Україну охопила масштабна повітряна тривога, росіяни підняли МіГ-31К (відбій)

Середа 20 грудня 2023 20:32
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Україну охопила масштабна повітряна тривога, росіяни підняли МіГ-31К (відбій) Ілюстративне фото: Україну охопила масштабна повітряна тривога 20 грудня (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

В Україні сьогодні, 20 грудня оголошена масштабна повітряна тривога. Вона пов'язана зі зльотом російського винищувача МіГ-31К.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мапу повітряних тривог та Повітряні сили.

У Києві повітряну тривогу оголосили в 20:23. За кілька хвилин через тривогу "почервоніли" всі регіони України.

Повітряні сили ЗСУ попереджають, що по всій Україні є загроза ударів ракетами. Зафіксовано зліт російського МіГ-31К, українців закликають не ігнорувати сирени.

Оновлено о 21:05.

В ряді областей та Києві оголошено про відбій тривоги, пов'язаної зі злетом МіГ. Однак лишається загроза для деяких областей через запуск Росією безпілотників.

Україну охопила масштабна повітряна тривога, росіяни підняли МіГ-31К (відбій)

Обстріл України, у ніч на 20 грудня

У ніч на 20 грудня російські терористи вкотре атакували Україну ударними БпЛА типу Shahed. Пуски відбулись із районів - Чауда, кримської Балаклави.

Загалом було зафіксовано 19 "Шахедів", 18 з яких знищено силами та засобами Повітряних Сил та Сил оборони України в межах:

  • Одеської;
  • Херсонської;
  • Дніпропетровської;
  • Вінницької;
  • Хмельницької;
  • Київської;
  • Чернігівської;
  • Кіровоградської областей.

"Крім того, противник завдав удару двома зенітними керованими ракетами із ЗРК С-300 з Бєлгородської області - Росії по Харківській області", - розповіли в Повітряних силах.

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