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Украину охватила масштабная воздушная тревога, россияне подняли МиГ-31К (отбой)

Среда 20 декабря 2023 20:32
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Украину охватила масштабная воздушная тревога, россияне подняли МиГ-31К (отбой) Иллюстративное фото: Украину охватила масштабная воздушная тревога 20 декабря (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

В Украине сегодня, 20 декабря, объявлена масштабная воздушная тревога. Она связана со взлетом российского истребителя МиГ-31К.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог и Воздушные силы.

В Киеве воздушную тревогу объявили в 20.23. Через несколько минут из-за тревоги "покраснели" все регионы Украины.

Воздушные силы ВСУ предупреждают, что по всей Украине угроза ударов ракетами. Зафиксирован взлет российского МиГ-31К, украинцев призывают не игнорировать сирены.

Обновлено в 21:05.

В ряде областей и Киеве объявлено об отбое тревоги, связанной со взлетом МиГ. Однако остается угроза для некоторых областей из-за запуска Россией беспилотников.

Украину охватила масштабная воздушная тревога, россияне подняли МиГ-31К (отбой)

Обстрел Украины, в ночь на 20 декабря

В ночь на 20 декабря российские террористы в очередной раз атаковали Украину ударными БПЛА типа Shahed. Пуски произошли из районов – Чауда, крымской Балаклавы.

В общей сложности было зафиксировано 19 "Шахедов", 18 из которых уничтожено силами и средствами Воздушных Сил и Сил обороны Украины в пределах:

  • Одесской;
  • Херсонской;
  • Днепропетровской;
  • Винницкой;
  • Хмельницкой;
  • Киевской;
  • Черниговской;
  • Кировоградской области.

"Кроме того, противник нанес удар двумя зенитными управляемыми ракетами из ЗРК С-300 из Белгородской области - России по Харьковской области", - рассказали в Воздушных силах.

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Война России против Украины воздушная тревога
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