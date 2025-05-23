Україну накриють грози та дощі: якою буде погода сьогодні
В Україні сьогодні прогнозується сонячна тепла погода. Однак у низку областей атмосферний фронт принесе грозові дощі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко.
За словами синоптика, сьогодні температура коливатиметься від +20 до +25 градусів. Проте в західних областях атмосферний фронт принесе грозові дощі і знизить температуру до приблизно +12 градусів.
Діденко також попередила, що під час гроз можливі град та шквалисте посилення вітру. Вона зазначила, що ввечері в п’ятницю ці грози "досягнуть" Житомирщини та Київщини.
Погода у Києві
У Києві очікується тепла погода з температурою до +24 градусів. Вітер буде рвучким, південно-східного напрямку.
"Протягом дня буде сухо та сонячно, але ввечері в п’ятницю з'являться хмари, і в столиці пройде дощ з грозою," - зазначила синоптик.
Вона також додала, що на вихідних, 24 і 25 травня, грозові дощі прогнозуються на заході, півночі та в центральних областях України, за винятком Полтавщини та Дніпропетровщини, а також на Одещині.
На решті території опадів не очікується.
"На День Києва, 25-го травня, ймовірні грозові дощі та свіжіше повітря. Тепло, яке дуже просили, прийшло", - уточнила вона.
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