Масштабна тривога в Україні, працює ППО: що відомо

В Україні в понеділок, 5 грудня, оголошено масштабну повітряну тривону. Громадян попереджають про загрозу ракетних ударів.
Яка ситуація у регіонах країни – читайте матеріалі РБК-Україна.
Оновлено 14:10. Через ракетну атаку можливі перебої зі світлом і зв'язком
Черговий масований обстріл може призвести до перебоїв з електрикою, водою, опаленням, зв'язком та Інтернетом.
Міський голова Тернополя Сергій Надал закликає мешканців підготуватись до можливих відключень.
Голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус нагадує, що у місті працюють Пункти незламності та наводить список адрес.
Оновлено 14:05. Вибухи у Запоріжжі
Кореспонденти Суспільного повідомляють про звуки вибухів у Запоріжжі.
Оновлено 14:00. У небі над Україною багато ракет. Вибухи у Кременчуці
Голова Вінницької ОВА Сергій Борзов повідомляє, що над Україною багато ракет.
Водночас, за інформацією Суспильного, місцеві жителі Кременчука чули вибухи у місті.
Оновлено 13:55. Тривога по всій Україні, крім Криму. Працює ППО
Наразі повітряну тривогу оголошено по всій Україні, за винятком Криму.
Спікер командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що вже є інформація про роботу ППО. Кількість збитих ракет поки що не уточнюється.
Оновлено 13:52. У Черкаській області аварійні відключення світла
У зв'язку з можливим ракетним обстрілом по енергооб'єктах країни, за розпорядженням "Укренерго" в Черкаській області з 13:00 застосовані графіки аварійних відключень світла:
Оновлено 13:50. У Полтавській області працює ППО
Начальник Полтавської ОВА Дмитро Лунін повідомляє про роботу ППО у регіоні.
Оновлено 13:45. Звідки летять ракети?
Спікер команди Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомляє, що росіяни здійснили запуски з Волгодонська, Каспію та Чорного моря.
Перша хвиля ракет уже минула. Хвиля, за словами Ігната, може бути дещо, оскільки росіяни намагаються заплутати українські системи ППО.
Оновлено 13:40. Можливі удари по об'єктах енергетики.
Мер Кременчука Віталій Малецький закликає мешканців запастись водою та зарядити гаджети через загрозу ударів по об'єктах енергетики.
"Закривайте вікна та максимально зберігайте тепло у приміщеннях.
Оновлено 13:35. Крилаті ракети в повітрі та попередження від ДСНС.
Керівник Миколаївської ОВ Віталій Кім повідомляє, що ворожі крилаті ракети вже у повітрі.
Крім того, у ДСНС просять громадян дотримуватись інформаційної тиші та пройти в укриття.
Оновлено 13:26. Ворог здійснив пуск ракет.
Голова Одеської ОВ Максим Марченко повідомляє, що росіяни запустили ракети і просить жителів області пройти до укриття.
Мапа повітряних тривог на 13:15.
Наразі тривога оголошена у більшості областей України.
Українців попереджають про загрозу ракетного удару
Голова Харківської ОВ Олег Синегубов у Telegram закликав мешканців області не ігнорувати сирену, оскільки є загроза ракетних ударів.
Про ракетну небезпеку також попередив голова Житомирської ОВВ.
Крім того, заступник керівника Офісу президента Михайло Подоляк просить громадян пройти в укриття та не нехтувати небезпекою.
Тим часом глава Офісу президента Андрій Єрмак у своєму Telegram залишив таке повідомлення: "Тривогу не ігноруйте, відіб'ємось".
Як відомо, Росія вже другий тиждень готується до масованого удару по Україні. Про це попереджала і влада низки регіонів.
Окупанти, ймовірно, хочуть знову атакувати об'єкти критичної інфраструктури України, щоби ще більше нашкодити енергосистемі.
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