Масштабна тривога в Україні, працює ППО: що відомо

Оновлено 14:10. Через ракетну атаку можливі перебої зі світлом і зв'язком

Черговий масований обстріл може призвести до перебоїв з електрикою, водою, опаленням, зв'язком та Інтернетом.

Міський голова Тернополя Сергій Надал закликає мешканців підготуватись до можливих відключень.

Голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус нагадує, що у місті працюють Пункти незламності та наводить список адрес.

Оновлено 14:05. Вибухи у Запоріжжі

Кореспонденти Суспільного повідомляють про звуки вибухів у Запоріжжі.

Оновлено 14:00. У небі над Україною багато ракет. Вибухи у Кременчуці

Голова Вінницької ОВА Сергій Борзов повідомляє, що над Україною багато ракет.

Водночас, за інформацією Суспильного, місцеві жителі Кременчука чули вибухи у місті.

Оновлено 13:55. Тривога по всій Україні, крім Криму. Працює ППО

Наразі повітряну тривогу оголошено по всій Україні, за винятком Криму.

Спікер командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що вже є інформація про роботу ППО. Кількість збитих ракет поки що не уточнюється.

Оновлено 13:52. У Черкаській області аварійні відключення світла

У зв'язку з можливим ракетним обстрілом по енергооб'єктах країни, за розпорядженням "Укренерго" в Черкаській області з 13:00 застосовані графіки аварійних відключень світла:

ВСП "Золотоніські енергетичні мережі" (частково);

Драбівська філія ВСП "Золотоніські енергетичні мережі" (частково);

Корсунь-Шевченківська філія ВСП "Черкаські енергетичні мережі" (частково);

Кам'янська філія ВСП "Черкаські енергетичні мережі" (повністю);

Чигиринська філія ВСП "Черкаські енергетичні мережі" (частково);

Городищенський філіал ВСП "Черкаські енергетичні мережі" (частково);

Смілянська філія ОСП "Смілянські енергетичні мережі" (частково);

ВСП "Звенигородські енергетичні мережі" (частково);

Шполянський філіал ОСП "Звенигородські енергетичні мережі" (повністю).

Оновлено 13:50. У Полтавській області працює ППО

Начальник Полтавської ОВА Дмитро Лунін повідомляє про роботу ППО у регіоні.

Оновлено 13:45. Звідки летять ракети?

Спікер команди Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомляє, що росіяни здійснили запуски з Волгодонська, Каспію та Чорного моря.

Перша хвиля ракет уже минула. Хвиля, за словами Ігната, може бути дещо, оскільки росіяни намагаються заплутати українські системи ППО.

Оновлено 13:40. Можливі удари по об'єктах енергетики.

Мер Кременчука Віталій Малецький закликає мешканців запастись водою та зарядити гаджети через загрозу ударів по об'єктах енергетики.

"Закривайте вікна та максимально зберігайте тепло у приміщеннях.

Оновлено 13:35. Крилаті ракети в повітрі та попередження від ДСНС.

Керівник Миколаївської ОВ Віталій Кім повідомляє, що ворожі крилаті ракети вже у повітрі.

Крім того, у ДСНС просять громадян дотримуватись інформаційної тиші та пройти в укриття.

Оновлено 13:26. Ворог здійснив пуск ракет.

Голова Одеської ОВ Максим Марченко повідомляє, що росіяни запустили ракети і просить жителів області пройти до укриття.

Мапа повітряних тривог на 13:15.

Наразі тривога оголошена у більшості областей України.

Українців попереджають про загрозу ракетного удару

Голова Харківської ОВ Олег Синегубов у Telegram закликав мешканців області не ігнорувати сирену, оскільки є загроза ракетних ударів.

Про ракетну небезпеку також попередив голова Житомирської ОВВ.

Крім того, заступник керівника Офісу президента Михайло Подоляк просить громадян пройти в укриття та не нехтувати небезпекою.

Тим часом глава Офісу президента Андрій Єрмак у своєму Telegram залишив таке повідомлення: "Тривогу не ігноруйте, відіб'ємось".