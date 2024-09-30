Україну накрила пилова буря, смог йде з Росії: де ситуація найгірша (відео)

Синоптики фіксують серйозне погіршення якості повітря у східних та північно-східних областях. Найбільше забруднених часточок у повітрі зараз у Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській та Миколаївській областях.

Значне забруднення повітря в Україні пов’язане із "закидання" атмосферним вихором пилу і смогу із території Росії. Зокрема, пил заносить до нашої країни із Каспію, а от смог – із РФ, де зараз масштабні лісові пожежі. Південно-східний вітер сприяв поширенню суміші пилу та смогу на територію нашої країни.

Пилова буря в Україні (скріншот - Сумський обласний центр з гідрометеорології)

Користувачі соцмереж публікують фото та відео, на яких помітно, що у містах значно знизилася видимість.

Про смог та пил у повітрі також розповідають у соцмережах жителі тимчасово окупованого Луганська. Люди публікують фото, на яких також помітно, що повітря дуже забруднене.

Пилова буря в окупованому Луганську (фото із соцмереж)