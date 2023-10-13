ua en ru
Пт, 13 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В Україну доставлено партію гумдопомоги з Хорватії за підтримки Favbet Foundation

П'ятниця 13 жовтня 2023 13:42
UA EN RU
В Україну доставлено партію гумдопомоги з Хорватії за підтримки Favbet Foundation Фото: в Україну доставлено партію гумдопомоги з Хорватії за підтримки Favbet Foundation (прес-служба)
Автор: Сергей Новиков

Завдяки спільним зусиллям команд об’єднання Dobro Dobrim та благодійного фонду Favbet Foundation в Україну з Хорватії передано 150 тонн гуманітарної допомоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення фонду.

Гумвантаж містить продукти харчування, засоби особистої гігієни, одяг для дорослих та дітей, а також інші предмети першої необхідності. Крім цього, в одній з фур розмістили 13 000 кг дезінфікуючих засобів для обробки операційних та хірургічних інструментів. Їх буде передано кільком медзакладам на території України.

У співпраці Favbet Foundation та об’єднання Dobro Dobrim вже доставили понад 80% гумдопомоги, решта надійде згодом.

"Попри всі негаразди українці не забувають про важливість єднання та підтримки. Favbet Foundation регулярно отримує запити про допомогу та з радістю сприяє ініціативам. Дякуємо об’єднанню Dobro Dobrim з Хорватії, що навіть після майже двох років повномасштабної війни вони так само самовіддано працюють задля України та українців", - кажуть у Favbet Foundation.

Це вже друга велика відправка гумдопомоги з Хорватії за останні місяці. Після теракту на Каховській ГЕС хорватські волонтерські об’єднання Crvena Kalyna, Dobro Dobrim за підтримки Favbet Foundation доправили понад 11 тонн гумдопомоги біженцям з Херсона.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram .

Читайте РБК-Україна в Google News
Гуманітарна допомога Хорватия
NEWS
Ігнат про "паузу" в ракетних ударах РФ: імовірно, притримують для стратегічних завдань
Ігнат про "паузу" в ракетних ударах РФ: імовірно, притримують для стратегічних завдань
DAILY
Затяжна війна чи перемога? Що буде на фронті у 2024 році і які сценарії чекають на Україну
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Затяжна війна чи перемога? Що буде на фронті у 2024 році і які сценарії чекають на Україну