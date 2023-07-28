Україну на 10 хвилин охопила масштабна тривога: названо причину

Масштабна повітряна тривога була оголошена в Україні вдень 28 липня, вона тривала близько 10 хвилин. Її причиною був російський бомбардувальник Ту-22м3.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

Повітряну тривогу оголосили у північних, східних, центральних та південних областях о 12:20. Вона швидко ширилася країною. Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу застосування ракет.

Причиною масштабної тривоги був зліт російського стратегічного бомбардувальника, який є носієм ракет Х-22.

"Він був виявлений ще раніше, літак Ту-22м3, знаємо аеродром Шайковка, на якому вони базуються… Було помічено виліт цього літака, коли він власне виходить на можливий бойовий пуск, тоді буде оголошено тривога в тих областях, куди може дістати його озброєння. Тобто ракети Х-22, а можливо і Х-32", - пояснив Ігнат.

За його словами, літак Ту-22м3 вилетів із Шайковки, наблизився до території України, вийшов на потенційний район пуску ракети, розвернувся і відлетів. Після цього в областях оголосили відбої повітряної тривоги. Проте Ігнат не виключив, що літак буде ще підійматися, тому українцям треба бути уважними.

Речник додав, що ракет Х-22 є небезпечною, її надзвичайно складно збити протиповітряній обороні.

"Дві ракети Х-22 може бути причеплені по обидві сторони літака. Ракета потужна, лише бойова частина 950 кг. Те, що зазвичай випускають по одній, вже стало фактом і статистикою. Це може відбуватися за різних причин, може просто йде тренування льотного складу, який без пуску здійснює імітацію", - пояснив Ігнат.

Довідка. Х-22 - це радянські крилаті ракети, які розроблялися, починаючи з 1958 року, а прийняті на озброєння - у лютому 1971. Через застарілу "начинку" вони можуть бути небезпечними в експлуатації.

Варто зазначити, що саме цією ракетою окупанти вдарили по торговому центру "Амстор" у Кременчуці у червні минулого року. Внаслідок атаки загинуло понад 30 осіб.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.