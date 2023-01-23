ua ru
Пн, 23 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Українцям замінили 75 тисяч лічильників газу: для яких споживачів це роблять безкоштовно

Новость на русском →
Понеділок 23 січня 2023 16:31
Українцям замінили 75 тисяч лічильників газу: для яких споживачів це роблять безкоштовно Фото: українцям замінили 75 тисяч лічильників газу (прес-служба)
Автор: Юлія Бойко

З початку повномасштабної війни українські газовики безплатно замінили українцям 75 тисяч газових лічильників. Їх було встановлено на заміну пошкодженим приладам обліку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на повідомлення РГК.

"Заміна лічильників, що були пошкоджені внаслідок ворожих обстрілів, безоплатна. Вона виконується коштом газорозподільних компаній в ході відновлення подачі газу до помешкання. Якщо через війну у вашому домі відключено газ, потрібно звернутися із заявою до вашої газорозподільної компанії, й вона відновить розподіл газу", - говорить технічний директор РГК Сергій Бондар.

Лічильники, які встановлювали газовики, - українського виробництва. Вони випускаються на двох метрологічних центрах RGC Metering. Це дозволило газорозподільним компаніям, які працюють в зоні бойових дій, швидко замінювати прилади обліку, а не чекати поставок від інших виробників.

Українцям замінили 75 тисяч лічильників газу: для яких споживачів це роблять безкоштовно

Також метрологічні центри RGC Metering забезпечують повірку лічильників мільйонів українських домогосподарств. Невдовзі на їхній базі буде розгорнуто виробництво промислових роторних та ультразвукових лічильників, коректорів, модемів, систем телеметрії та інших приладів, які задовольнятимуть потреби підприємств, що постраждали під час бойових дій.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Газ
NEWS
Чи будуть активні "посадки"? Усі подробиці корупційних скандалів у міністерствах
Чи будуть активні "посадки"? Усі подробиці корупційних скандалів у міністерствах
DAILY
Костянтин Машовець: Протягом зими-весни росіяни спробують переломити хід війни
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Костянтин Машовець: Протягом зими-весни росіяни спробують переломити хід війни