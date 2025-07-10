Українцям спростять отримання допомоги від ООН та інших організацій

В Україні хочуть запровадити єдиний механізм надання додаткової грошової допомоги соціально вразливим групам населення за рахунок коштів міжнародних та інших партнерів. Для отримання грошей звернення буде не потрібне.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проєкт постанови Кабміну, підготовлений Мінсоцполітики.

Як зазначається в пояснювальній записці, ситуація в країні ускладнюється внаслідок зменшення надходжень до бюджету в умовах ведення війни та необхідності урахування поточних потреб сектору безпеки і оборони.

За даними міністерства, протягом 2023-2025 років за рахунок міжнародних донорів забезпечено додаткову соціальну підтримку більше 1 млн громадян.

Пенсіонери, особи, які не мають права на пенсію, особи з інвалідністю, особи з інвалідність з дитинства та діти з інвалідністю, малозабезпечені багатодітні сім’ї і малозабезпечені сім’ї з дітьми з інвалідністю отримали більше 5,1 млрд гривень.

Мінсоцполітики, в рамках офіційних контактів з міжнародними та національними неурядовими партнерами, продовжує отримувати пропозиції щодо їх можливостей в частині посилення соціального захисту вразливих категорій населення.

Що пропонує Мінсоцполітики

Згідно з проєктом постанови: