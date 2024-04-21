Українцям розповіли, що робити після укусу комахи

Серед усіх перетинчастокрилих комах виділяють кілька видів, які найчастіше жалять людей. Це:

бджоли;

оси;

шершні;

джмелі.

Небезпека укусів цих комах дещо перебільшена. Більшості ужалених не загрожує нічого, за винятком певного дискомфорту. В момент укусу в місці попадання жала виникає різкий біль і печіння, які з часом проходять. Після цього розвивається набряк, причому його вираженість залежить від того, скільки жиру або пухкої клітковини знаходиться під ранкою.

Почервоніння після укусу бджоли або оси - звична справа. Однак лікарі попереджують і про інші реакції. Отже, за даними парамедиків, алергічні реакції можна розділити на декілька підтипів:

загальні алергічні реакції з проявами на шкірі (кропив’янка);

місцева алергічна реакція (місце контакту з алергеном);

алергічна реакція по типу набряку Квінке;

анафілаксія, анафілактичний шок, анафілактичний гіперкриз.

Загальні алергічні реакції з проявами на шкірі, та місцеві алергічні реакції не несуть загрози для життя, проте місцева алергічна реакція може переходити в алергічну реакцію по типу набряку Квінке, і та, своєю чергою, в анафілаксію.

Як проявляються різні види алергічної реакції

Загальна алергічна реакція з проявами на шкірі (кропив’янка) - це алергічна реакція, що характеризується висипаннями по всьому тілу, які схожі на опіки від кропиви. Місцева алергічна реакція - це біль в місці укусу, набряк, почервоніння, виникнення свербежу.

Алергічна реакція по типу набряку Квінке характеризується набряком найчастіше обличчя та шиї, що може супроводжуватися набряком дихальних шляхів. Іноді зустрічаються набряки статевих органів чи кінцівок.

Анафілаксія - це важка, загрозлива для життя, генералізована або системна реакція гіперчутливості. може проявлятись такими симптомами, як кропив’янка, почервоніння, набряк верхніх дихальних шляхів, захриплість, кашель, свисти, задишка, нежить, нудота, блювання, біль живота чи діарея.

Що робити при укусі комахи