Українцям розповіли, куди повідомляти про місця ймовірних поховань на деокупованих територіях

Українські військові мужньо боронять та звільняють окуповані росіянами території. Потім там ведуть пошукові роботи зниклих безвісти та місця ймовірних поховань.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Міністерство інтеграції.
У відомстві розповіли, що українці після звільнення від росіян активно співпрацюють з українськими військовими. Вони допомагають з розшуком людей та їх подальшою ідентифікацію.
"Наша команда пошуковців продовжує роботу на звільнених територіях. Дуже важливо, щоб люди довіряли нам і передавали інформацію про місця ймовірних поховань. Також вкотре хочу наголосити, щоб рідні зниклих безвісти не зволікали і якомога швидше здавали ДНК-матеріали. Це важливий елемент пошукової роботи, без якого фахівці не можуть ідентифікувати тіла", - наголосив Уповноважений зі зниклих безвісти Олег Котенко.
Відтак, повідомити про зниклих безвісти та місця ймовірних поховань можна на гарячу лінію Офісу Уповноваженого: 0 800 339 247 або ж особисто Уповноваженому за телефоном: (099) 792-01-26.
У вихідні можна надіслати повідомлення у Viber і Telegram на номер: (095) 896-04-21.
Нагадаємо, за рік повномасштабної війни Україна провела 38 обмінів полоненими. З російського утримання вдалося звільнити 1863 осіб, з яких 107 цивільних.
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