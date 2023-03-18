Українцям розповіли, куди повідомляти про місця ймовірних поховань на деокупованих територіях

У відомстві розповіли, що українці після звільнення від росіян активно співпрацюють з українськими військовими. Вони допомагають з розшуком людей та їх подальшою ідентифікацію.

"Наша команда пошуковців продовжує роботу на звільнених територіях. Дуже важливо, щоб люди довіряли нам і передавали інформацію про місця ймовірних поховань. Також вкотре хочу наголосити, щоб рідні зниклих безвісти не зволікали і якомога швидше здавали ДНК-матеріали. Це важливий елемент пошукової роботи, без якого фахівці не можуть ідентифікувати тіла", - наголосив Уповноважений зі зниклих безвісти Олег Котенко.

Відтак, повідомити про зниклих безвісти та місця ймовірних поховань можна на гарячу лінію Офісу Уповноваженого: 0 800 339 247 або ж особисто Уповноваженому за телефоном: (099) 792-01-26.

У вихідні можна надіслати повідомлення у Viber і Telegram на номер: (095) 896-04-21.