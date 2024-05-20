Українцям розповіли, в які години краще користуватися потужними електроприладами

Українцям радять користуватися потужними електроприладами не в нічні, а в денні години - з 11:00 до 17:00. Саме в цей час сонячні електростанції покривають дефіцит в енергосистемі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на НЕК "Укренерго".
"Так, справді ситуація змінилася. Вночі споживання менше, але теж потребує балансування. Російські атаки пошкодили ТЕС і ГЕС, які при потребі здатні швидко збільшувати виробництво електроенергії. А зараз ще йде на спад водопілля. Тому гідроелектростанції не можуть працювати вночі, як в попередні тижні", - йдеться в повідомленні.
В компанії зазначили, що збалансувати систему можна було б імпортом електроенергії, але його вночі надходить недостатньо.
"Укренерго" залучає аварійну допомогу з сусідніх країн, але цілодобово її брати неможливо, тому і доводиться застосовувати відключення світла.
"В ситуації, що склалася, користування потужними електроприладами просимо перенести на денні години - з 11:00 до 17:00. Це пік сонячної активності, і сонячні електростанції покривають дефіцит",- пояснили в "Укренерго".
Нагадаємо, після поновлення російських обстрілів об'єктів енергетичної інфраструктури в Україні спостерігається дефіцит електроенергії. Він прогнозується і влітку.
У травні почалися екстрені відключення світла для населення, а також за графіками.
Як повідомили в Міненерго, сьогодні з 18:00 до 24:00 в усіх регіонах країни також можливі відключення електроенергії для промислових та побутових споживачів.
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