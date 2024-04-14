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Українцям розповіли, як зберегти зв’язок та інтернет під час відключень світла

Фото: зберегти зв’язок можна навіть під час відключень світла (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Зберегти зв’язок та інтернет можна навіть під час відключень електроенергії, які виникають через російські атаки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства цифрової трансформації України.

Мінцифри зазначила, що через ворожі обстріли енергосистема України - під постійними атаками. У частині областей станом на зараз вже відбуваються планові відключення електроенергії. 

Міністерство підготувало прості поради, щоб завжди залишатись на зв’язку та мати доступ до інтернету. 

Як зберегти інтернет

  • уточніть у провайдера, чи перейшов він на енергоощадні інтернет-мережі за технологією xPON. Якщо ні, тоді знайдіть найближчого провайдера, який це зробив та подайте заявку на підключення.

    Для прискорення процесу - скооперуйтесь з сусідами;

  • придбайте джерело електроживлення для Wi-Fi роутера та кабель, щоб заживити роутер;

Як зберегти мобільний зв'язок

  • відключить автовибір мереж;

  • знайдіть та виберіть доступну мережу: Vodafon UA, UA-KYIVSTAR, LIFECELL;

  • якщо зареєструватись не вдалось - спробуйте знову, або ж оберіть іншу мережу;

  • перевірте можливість вихідного дзвінка, SMS.

У тому ж числі Мінцифри радить завантажити мапу "Пунктів незламності" в "Дії".

 

 

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