Українцям розповіли, як зберегти зв’язок та інтернет під час відключень світла

Мінцифри зазначила, що через ворожі обстріли енергосистема України - під постійними атаками. У частині областей станом на зараз вже відбуваються планові відключення електроенергії.

Міністерство підготувало прості поради, щоб завжди залишатись на зв’язку та мати доступ до інтернету.

Як зберегти інтернет

уточніть у провайдера, чи перейшов він на енергоощадні інтернет-мережі за технологією xPON. Якщо ні, тоді знайдіть найближчого провайдера, який це зробив та подайте заявку на підключення.



Для прискорення процесу - скооперуйтесь з сусідами;

придбайте джерело електроживлення для Wi-Fi роутера та кабель, щоб заживити роутер;

Як зберегти мобільний зв'язок

відключить автовибір мереж;

знайдіть та виберіть доступну мережу: Vodafon UA, UA-KYIVSTAR, LIFECELL;

якщо зареєструватись не вдалось - спробуйте знову, або ж оберіть іншу мережу;

перевірте можливість вихідного дзвінка, SMS.

У тому ж числі Мінцифри радить завантажити мапу "Пунктів незламності" в "Дії".