Українцям рекомендують змінити водійське посвідчення: кого це стосується

Якщо посвідчення водія досі має стару форму (паперове або видане до 2013 року), саме час зробити обмін. Це можна зробити швидко в будь-якому територіальному сервісному центрі МВС.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Уряд onlne.

Як обміняти посвідчення водія

Перед відвідуванням сервісного центру, необхідно здійснити попередній запис. Це можна зробити через онлайн-реєстрацію або за допомогою терміналу самообслуговування, що знаходиться безпосередньо у приміщенні центру.

Необхідні документи:

Паспорт з відміткою про реєстрацію місця проживання (або ID-картка та витяг про місце проживання);

Копія реєстраційного номера облікової картки платника податків;

Посвідчення водія, що підлягає обміну;

Медична довідка (не обов'язкова на час дії воєнного стану).

Після подачі документів нове посвідчення водія можна отримати в день звернення до сервісного центру МВС.

Орієнтовна вартість обміну посвідчення водія складає 572 грн, не враховуючи банківську комісію.