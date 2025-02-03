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Українцям рекомендують змінити водійське посвідчення: кого це стосується

Україна, Понеділок 03 лютого 2025 17:00
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Українцям рекомендують змінити водійське посвідчення: кого це стосується Фото: Обмін посвідчення водія у МВС (GettyImages)
Автор: Владислава Ткаченко

Якщо посвідчення водія досі має стару форму (паперове або видане до 2013 року), саме час зробити обмін. Це можна зробити швидко в будь-якому територіальному сервісному центрі МВС.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Уряд onlne.

Як обміняти посвідчення водія

Перед відвідуванням сервісного центру, необхідно здійснити попередній запис. Це можна зробити через онлайн-реєстрацію або за допомогою терміналу самообслуговування, що знаходиться безпосередньо у приміщенні центру.

Необхідні документи:

  • Паспорт з відміткою про реєстрацію місця проживання (або ID-картка та витяг про місце проживання);
  • Копія реєстраційного номера облікової картки платника податків;
  • Посвідчення водія, що підлягає обміну;
  • Медична довідка (не обов'язкова на час дії воєнного стану).

Після подачі документів нове посвідчення водія можна отримати в день звернення до сервісного центру МВС.

Орієнтовна вартість обміну посвідчення водія складає 572 грн, не враховуючи банківську комісію.

Нагадаємо, що водійське посвідчення, видане вперше, діє лише протягом двох років і вимагає обміну на постійне за певних умов. Якщо термін дії документа спливає, а водій не замінює його на постійне, це може призвести до серйозних наслідків.

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