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Українцям рекомендують утриматися від поїздок до Сербії та Косова, - МЗС

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Київ, Понеділок 12 грудня 2022 06:48
Українцям рекомендують утриматися від поїздок до Сербії та Косова, - МЗС Фото: Українцям рекомендують утриматися від поїздок до Сербії та Косова (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Міністерство закордонних справ закликало українців утриматися від відвідування регіону Західних Балкан через загострення відносин між Белградом та Приштиною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МЗС.

Українцям, які вже прибувають на території Західних Балкан, рекомендують уникати місць масового скупчення людей.

"У зв'язку із загостренням відносин між Белградом та Приштиною рекомендуємо громадянам України поки що утриматися від відвідування цього регіону Західних Балкан, а тим, хто там перебуває – уникати місць масового скупчення людей", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 10 грудня, на півночі Косова розпочалася нова ескалація за участю сербів. Вони встановили на дорогах регіону барикади після того, як косовська поліція затримала експравоохоронця сербського походження.

Уже сьогодні, 11 грудня, Курті закликав місію НАТО в Косові прибрати всі барикади, оскільки вони порушують право на вільне пересування.

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