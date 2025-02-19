Українцям пояснили, в яких випадках хліб обов’язково має бути в пакуванні

Відповідно до статті 20 закону України "Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів", оператори ринку відповідають за виконання вимог законодавства про безпечність та окремі показники якості харчових продуктів у межах діяльності, яку вони здійснюють.

Правила роздрібної торгівлі товарами визначають, що у разі відпуску хліба продавцем або самостійного відбору споживачами необхідно користуватися щипцями, ложечками, лопатками, виделками або смужками чистого паперу.

Хліб обов’язково повинен бути в пакуванні, якщо працівники проводять розрахунки готівкою та якщо він продається зі спеціалізованого транспорту та лотків.