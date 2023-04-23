Українцям пояснили, з чого почати пошук зниклих безвісти: алгоритм дій

Мінреінтеграції підготувало алгоритми дій щодо найбільш актуальних питань.

"Алгоритми розроблено на підставі запитів, які надходили на гарячі лінії Уповноваженого зі зниклих безвісти", - повідомили в міністерстві.

Нагадаємо, днями представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Богдан Охріменко повідомив, що близько 20% повернутих з російського полону українців мали статус зниклих безвісти.

Раніше РБК-Україна повідомляло про те, що з початку повномасштабного вторгнення, з російського полону додому вдалось повернути 2235 українців і українок.

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