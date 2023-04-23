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Українцям пояснили, з чого почати пошук зниклих безвісти: алгоритм дій

Фото: українцям пояснили, з чого почати пошук зниклих безвісти (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

В Україні розробили алгоритм дій для допомоги родинам зниклих безвісти, які часто не знають, як діяти та до яких органів звертатися з питань, які їх хвилюють.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінреінтеграції.

Мінреінтеграції підготувало алгоритми дій щодо найбільш актуальних питань.

"Алгоритми розроблено на підставі запитів, які надходили на гарячі лінії Уповноваженого зі зниклих безвісти", - повідомили в міністерстві.

Нагадаємо, днями представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Богдан Охріменко повідомив, що близько 20% повернутих з російського полону українців мали статус зниклих безвісти.

Раніше РБК-Україна повідомляло про те, що з початку повномасштабного вторгнення, з російського полону додому вдалось повернути 2235 українців і українок.

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