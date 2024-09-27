Українцям пояснили, чи доведеться платити за в'їзд до ЄС з листопада

З 10 листопада 2024 року в Європейському Союзі почне працювати нова автоматизована система Entry Exit System (EES), яка реєструватиме короткострокові поїздки громадян третіх країн, включаючи Україну.

У Міністерстві закордонних справ наголошують, що цей етап не передбачає жодних додаткових зборів або ускладнень для українців при в'їзді. Порядок в’їзду до країн-членів ЄС та Шенгенської зони для українців залишається таким, як і раніше.

Система фіксуватиме дані паспорта, дати та місця в'їзду і виїзду, а також зображення обличчя та відбитки пальців. Штампи в паспортах більше не ставитимуться – уся інформація буде зберігатися автоматично в системі. Система також фіксуватиме, якщо людині відмовили у в’їзді.

Для зручності на кордонах планується встановлення терміналів самообслуговування для збору біометричних даних. EES також замінить Шенгенський калькулятор, надаючи онлайн-сервіс для відстеження днів перебування в Шенгенській зоні.

Зазначається, що запуск системи є підготовчим етапом до впровадження електронних дозволів на в'їзд до ЄС (ETIAS), які планується ввести у першій половині 2025 року.

У МЗС нагадують, що система буде діяти у таких державах як Австрія, Бельгія, Болгарія, Хорватія, Чехія, Данія, Естонія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Греція, Угорщина, Ісландія, Італія, Латвія, Ліхтенштейн, Литва, Люксембург, Мальта, Нідерланди, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, Словаччина, Словенія, Іспанія, Швеція, Швейцарія. Тобто у всіх державах-членах ЄС, крім Кіпру та Ірландії, які не є членами Шенгенської зони, а також у чотирьох країнах Шенгенської зони, які не є членами ЄС (Ісландія, Ліхтенштейн, Норвегія та Швейцарія).