Українцям у Польщі ускладнили найм працівників: які є альтернативи

Кого стосуються обмеження

Іноземці, які ведуть індивідуальний бізнес у Польщі (JDG), можуть зіткнутися з обмеженнями під час офіційного працевлаштування інших іноземців. Зокрема, йдеться про найм працівників, яким для легальної роботи потрібні документи через центр зайнятості або воєводу.

Такі обмеження створюють труднощі для українських підприємців, які хочуть залучати до роботи співвітчизників зі статусом PESEL UKR та громадян інших країн поза ЄС.

Водночас підприємці можуть наймати громадян Польщі, країн ЄС, Європейської економічної зони та Швейцарії, а також іноземців, які мають повний доступ до польського ринку праці.

Які є альтернативи для бізнесу

Для залучення інших іноземних працівників є три основні альтернативи. Перша - створити компанію у формі sp. z o.o., аналога українського ТОВ. Однак це потребує додаткових витрат на адміністрування та бухгалтерський супровід.

Друга - співпрацювати з іноземними підприємцями за договорами B2B. Такий формат підходить лише тоді, коли людина справді веде самостійну підприємницьку діяльність.

Якщо фактичні умови роботи відповідають трудовим відносинам, таке оформлення можуть визнати неправомірним. Крім того, працівникам доведеться самостійно займатися реєстрацією бізнесу, податками та бухгалтерією.

Третій варіант - залучати персонал через агенцію тимчасового працевлаштування. У такому разі агенція офіційно оформлює працівника, укладає з ним договір, готує документи для легальної роботи та сплачує необхідні податки й внески до ZUS.

Підприємець укладає договір з агенцією та оплачує фактично відпрацьовані години.

Що потрібно знати про найм через агенцію

Такий формат має обмеження. Зокрема, загальний строк тимчасової роботи однієї людини в одного роботодавця-користувача не може перевищувати 18 місяців протягом 36 місяців. Також тимчасовим працівникам не можна доручати роботи, які законодавство відносить до особливо небезпечних.

Перед підписанням договору підприємцям радять перевіряти агенцію в реєстрі KRAZ, а також з'ясовувати, чи має вона необхідні повноваження для працевлаштування іноземців і чи може оформити конкретного працівника.

Скільки бізнесів відкрили українці в Польщі

Масштаб українського підприємництва в Польщі підтверджують дані Польського економічного інституту. У 2022-2025 роках українці зареєстрували в країні 109,1 тис. одноосібних підприємств JDG.

Лише у 2025 році вони відкрили 31,4 тис. таких бізнесів. Найпопулярнішими напрямами стали будівництво, на яке припало 24% нових підприємств, а також телекомунікації та комп'ютерне програмування - 13%.