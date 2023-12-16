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Українцям нагадали про заборону на салюти та феєрверки: що загрожує за порушення

Україна, Субота 16 грудня 2023 17:54
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Українцям нагадали про заборону на салюти та феєрверки: що загрожує за порушення Фото: українцям нагадали про заборону на салюти та феєрверки (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

В Україні заборонено використовувати салюти та феєрверки під час воєнного стану. За порушення таких правил може загрожувати в'язниця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Патрульну поліцію Одеської області в Telegram.

Правоохоронці нагадали, що використання піротехніки в Україні під час воєнного стану заборонили, оскільки це завдає шкоди психологічному здоров'ю населення через схожість зі звуками вибухів, особливо на тлі частих повітряних тривог та ймовірності ракетного обстрілу міст.

За незаконний продаж або незаконне поводження з піротехнікою передбачено відповідальність відповідно до шести статей Кодексу України про адміністративне правопорушення та одну статтю Кримінального кодексу. За порушення статей КУпАП передбачено штрафи з можливістю конфіскації піротехніки, а ККУ - від штрафу до позбавлення волі.

Правоохоронці закликають звертатися до поліції за номером 102 у разі, якщо ви стали свідком продажу чи використання піротехніки.

Заборона на салюти

Нагадаємо, 13 квітня цього року Верховна рада України ухвалила закон, який забороняє використання феєрверків та салютів на території України.

Також документом передбачено заборону на проведення будь-яких заходів з використанням піротехнічних виробів та вибухових речовин.

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