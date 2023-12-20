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Українцям нагадали про заборону розповсюдження та використання феєрверків

Середа 20 грудня 2023 18:22
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Українцям нагадали про заборону розповсюдження та використання феєрверків Фото: українцям нагадали про заборону розповсюдження та використання феєрверків (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Феєрверки, салюти та петарди в Україні заборонено використовувати на законодавчому рівні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.

Рятувальники нагадали, що в Україні діє заборона на використання феєрверків (піротехнічних виробів, призначених для використання під час розважальних заходів) класів F2, F3, F4.

Окрім цього також заборонено продаж та/або передання будь-яким способом феєрверків класів F2, F3, F4. В Україні заборонено продаж та/або передання будь-яким способом феєрверків класу F1, особам, які не досягли 16-річного віку.

За незаконний продаж та використання феєрверків передбачено відповідальність відповідно до шести статей Кодексу України про адміністративне правопорушення та одну статтю Кримінального кодексу. За порушення статей КУпАП передбачено штрафи з можливістю конфіскації піротехніки, а ККУ - від штрафу до позбавлення волі.

Заборона на салюти

Нагадаємо, 13 квітня цього року Верховна рада України ухвалила закон, який забороняє використання феєрверків та салютів на території України.

Також документом передбачено заборону на проведення будь-яких заходів з використанням піротехнічних виробів та вибухових речовин.

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