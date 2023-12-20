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Украинцам напомнили о запрете на распространение и использование фейерверков

Среда 20 декабря 2023 18:22
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Украинцам напомнили о запрете на распространение и использование фейерверков Фото: украинцам напомнили о запрете на распространение и использование фейерверков (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Фейерверки, салюты и петарды в Украине запрещено использовать на законодательном уровне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.

Спасатели напомнили, что в Украине действует запрет на использование фейерверков (пиротехнических изделий, предназначенных для использования во время развлекательных мероприятий) классов F2, F3, F4.

Кроме этого, также запрещена продажа и/или передача любым способом фейерверков классов F2, F3, F4. В Украине запрещена продажа и/или передача любым способом фейерверков класса F1, лицам, не достигшим 16-летнего возраста.

За незаконную продажу и использование фейерверков предусмотрена ответственность согласно шести статьям Кодекса Украины об административном правонарушении и одной статье Уголовного кодекса. За нарушение статей КУоАП предусмотрены штрафы с возможностью конфискации пиротехники, а УКУ – от штрафа до лишения свободы.

Запрет на салюты

Напомним, 13 апреля этого года Верховная рада Украины приняла закон, запрещающий использование фейерверков и салютов на территории Украины.

Также документом предусмотрен запрет на проведение каких-либо мероприятий с использованием пиротехнических изделий и взрывчатых веществ.

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